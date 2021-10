De coup in Soedan is tragisch

Opnieuw dreigt Soedan af te glijden naar een burgeroorlog. Ruim twee jaar na de omverwerping van dictator Al-Bashir proberen legerleiders de macht te heroveren. Niet alleen wordt daarmee de vooruitgang op het spel gezet die Soedan in de internationale arena heeft geboekt, ook dreigen weer bloedige confrontaties tussen militairen en burgerdemonstranten. Een geslaagde coup maakt bovendien de kans minimaal dat Al-Bashir voor zijn wandaden moet boeten, met name voor de dood van honderdduizenden in de Soedanese regio Darfur.

Militairen met veel te veel invloed

Het is niet de eerste couppoging in de afgelopen jaren. In september nog mislukte een andere staatsgreep tegen de officiële machthebbers. Die zitten in de zogeheten Soevereine Raad, een compromisorgaan waarin burgers en militairen proberen samen te werken. De premier, Abdalla Hamdok, en enkele van zijn ministers zijn inmiddels opgepakt.

Dat compromisorgaan was al verre van ideaal, ook via die raad hadden militairen al veel te veel invloed. Onder hen legerleider Al-Burhan, maar ook Mohamed Hamdan Dagalo, bijgenaamd Hemedti. Hij is een ex-militieleider die in Darfur voor grootschalige schendingen van mensenrechten verantwoordelijk was, maar tot nu toe juridisch buiten schot bleef en via zijn eenheid, de RSF, over grote slagkracht beschikt. Al-Burhan heeft gezegd dat de militairen het land naar verkiezingen in 2023 zullen leiden, maar er is geen enkele reden hem op zijn woord te geloven.

Brede kritiek

Internationaal is er brede kritiek op de coup, onder meer de Afrikaanse Unie eist directe vrijlating van premier Hamdok. Diens regering wist de afgelopen tijd daadwerkelijk iets te doen aan de pariastatus die Soedan onder het bewind van Al-Bashir had gekregen. Er kwam voorzichtig buitenlandse economische steun, de bevolking kreeg meer vrijheden en de strenge islamitische voorschriften voor vrouwen werden afgezwakt. Kroon op het werk had de uitlevering van Al-Bashir aan het Strafhof kunnen zijn, en daarmee een bredere openlijke afrekening met het gruwelijke verleden van het land. Dat ging belangrijke militairen kennelijk te ver.

Massale druk van buiten is nodig, maar of die doorslaggevend kan zijn, is zeer de vraag. Want ook onder Al-Bashir verkeerde Soedan lang in een isolement zonder dat de buitenwacht de situatie feitelijk kon veranderen. Dat is de tragiek van meer landen in de wereld die internationaal van weinig gewicht zijn, en waarvan de leiders niets geven om grootschalig leed onder de bevolking. Hoe wrang en gevaarlijk ook - in 2019 verloren honderden mensen het leven in de protesten tegen Al-Bashir – de Soedanese bevolking zal wederom alle moed op moeten brengen om de situatie te keren. En dat is na al het leed dat die bevolking al doorstaan heeft, een enorme opgave.