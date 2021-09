De coronapas zorg voor een tweedeling, zeggen vooral de ongevaccineerden

Lezers ervaren conflict na invoering van de coronapas. ‘Ze roepen al ‘wappie’ tegen mij.’

Slachting

De coronapas zorgt voor een sociale slachting in mijn omgeving. Koren die al veertig jaar bij elkaar zijn scheuren uiteen, oude vriendengroepen komen er niet meer uit en ook binnen families leidt de pas tot spanningen. Trouw draagt hieraan bij, door zich bijvoorbeeld uit te spreken voor de coronapas in de kerk. De echte coronacrisis begint nu pas, met dank aan de overheid.

Ronald Meester, Leiden

Retoriek

‘Is dit een goed besluit?’, vroeg iemand in een vergadering. De voorzitter reageerde: ‘De wereld is onrechtvaardig en met dit besluit maken we hem niet beter maar het is wel op goede gronden genomen.’ Dit kan je ook zeggen over de coronapas: rechtvaardig in veel opzichten niet maar wel de beste optie. Tweedeling? Dat is meer een retorische truc dan een echt probleem en als corona van de baan is of gereduceerd tot een griepachtig probleem, zijn we het ongemak snel vergeten.

Wim Drost, Ede

Wappie

Je bent een uitzondering wanneer je niet voor vaccinatie bent. Met de check-app is het nog erger. Termen als egoïstisch en wappie worden naar mijn hoofd geslingerd, terwijl ik de keuze weloverwogen heb gemaakt. Immers, al ben je gevaccineerd, je kunt corona bij je hebben en overdragen zonder dat je het weet, terwijl de ongevaccineerde dit wel weet en voorzichtiger kan zijn.

Douwine Reitsma, Rijperkerk

Gezond

Ik ben 82 jaar, uit eigen keuze niet gevaccineerd en gezond. Ik heb een bloedtest ondergaan en bleek antistoffen te hebben. Maar op de bridgeclub ben ik niet meer welkom. Volgende week ga ik met een clubje naar Amsterdam. Wij zullen ook ergens wat gaan eten, maar mag ik dan ook naar binnen? Bij alles wat ik nu doe moet ik me dat eerst afvragen. Volgens mij bieden de vaccinaties nog steeds geen 100 procent veiligheid. Toch moet ik me laten vaccineren, zodat ik mee mag doen? Vrije keuze, heet dat dan.

Door Koole, Vianen

Drang

Sommigen hebben geen kritiek omdat ze aannemen dat de coronapas nodig is om een golf van ziekenhuisopnames te voorkomen. Sommigen zien in dat de coronapas daarvoor niet werkt, maar een vorm van vaccinatiedrang is. Hiervan nemen zij aan dat dit wel noodzakelijk zal zijn en daarom oké is. Beide groepen vinden dat leken op overheden en deskundigen moeten vertrouwen. Maar voor veel mensen – gevaccineerd of ongevaccineerd – voelt drang niet oké. Zij uiten onbehagen. Sommigen zoeken informatie en zien dat wereldwijd niet hetzelfde wordt gedacht. De kloof mag groot lijken, in de kern zoeken wij allen het goede. Blijf elkaar nabij.

Annemieke van Bommel, Bergschenhoek

Andere invalshoek

Als de vaccinatiegraad hoger zou zijn, is de coronapas niet nodig. Niet de pas veroorzaakt tweedeling maar de keuze niet te vaccineren.

Erna Katoen, Maastricht

