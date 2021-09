De coronapas is juist een teken van echte democratie

Door de keuze om kwetsbare mensen te beschermen is het goed te rechtvaardigen om een QR-code te vragen voor toegang, schrijft ethiekstudente Doortje Lenders.

Gerben Hup (Opinie, 14 september) signaleert dat vaccinatiedrang ertoe leidt dat “de waarden die we koesterden, moeten wijken voor de coronabestrijding”. In het geval van de coronapas – het meest actuele en prangende voorbeeld van vaccinatiedrang – zijn dat waarden als toegankelijke kunst en cultuur. In bredere zin kunnen we zelfs denken aan de waarde van het sociale leven. Dat speelt zich immers voor veel mensen grotendeels af in cafés, op poppodia en op festivals.

Hoewel Hup schrijft dat deze waarden wijken voor de corona­bestrijding, is het preciezer om te zeggen dat ze wijken voor andere waarden. Door een coronapas te ­introduceren als voorwaarde voor toegang wordt het sociale leven ­toegankelijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid, voor mensen die zich vanwege medische redenen niet kunnen laten vaccineren en voor de minimaal 10 procent die ­ondanks vaccinatie toch ziek zullen worden. Het echte waardenconflict speelt zich dus af tussen de waarde van vrijheid om je niet te laten vac­cineren, en de waarde van toegang tot de samenleving voor medisch kwetsbare groepen.

Hup stelt de vraag: komen bij vaccinatiedrang democratische waarden in het geding? Dat is de verkeerde vraag. Het antwoord ligt voor de hand: ja. Dat komt echter niet doordat de maatregelen moreel verwerpelijk zijn, maar omdat het in kaart brengen, afwegen en selecteren van conflicterende waarden de kern is van politieke besluitvorming.

Consensus als uitkomt: mooi ideaal, maar weinig realistisch

Door te stellen dat het problematisch is dat democratische waarden moeten wijken, impliceert Hup dat er een politieke oplossing moet ­bestaan waarbij álle democratische waarden worden beschermd. Dit is grofweg in lijn met een deliberatieve opvatting van democratie. Deze vorm van democratie, vooral geagendeerd door filosoof Jürgen Habermas, stelt dat een ideale democratie altijd zoekt naar consensus. Om dit in de praktijk te brengen is een ­publieke arena nodig waar alle deelnemers gelijkwaardig zijn en een open debat kan worden gevoerd. De beoogde uitkomst is een consensus op basis van rationele argumenten.

Een mooi ideaal, maar het is moeilijk voorstelbaar dat Gerben Hup en ik in een rationele discussie tot een consensus zullen komen over de coronapas. Dat ik andere waarden belangrijk vind dan Hup komt namelijk niet omdat ik meer of minder rationeel ben, maar omdat we verschillende mensen zijn en ­andere principes hebben. Bovendien kenmerken conflicten zich vaak juist door ongelijkwaardigheid. Als een medisch kwetsbaar persoon naar een festival wil, is de ongevaccineerde niet welkom. Andersom geldt hetzelfde. Beiden oefenen macht op elkaar uit door elkaars ­vrijheid te beperken. In realiteit is deliberatie daardoor zelden vrij van machtsrelaties, noch leidt het tot consensus. Om deze twee redenen heeft filosoof Chantal Mouffe kritiek op de deliberatieve democratie.

De politieke oplossing als tijdelijke, stabiele machtsverdeling

Conflicterende opvattingen zijn in haar filosofie geen obstakels tot democratische besluitvorming die door een goed gesprek uit de weg ­geruimd moeten worden, maar juist essentieel voor het functioneren van de democratie. De taak van de politiek is om, aan de hand van de conflicten en de bijbehorende machtsrelaties, te bepalen hoe de macht verdeeld moet zijn om een ­samenleving te realiseren die democratische waarden belichaamt. Een politieke oplossing is dus een tijdelijke, stabiele machtsverdeling. Dit is een ‘agonistische’ opvatting van democratie, verwijzend naar het Griekse agon, dat ‘strijd’ betekent.

De vraag die we ons volgens een agonistische interpretatie van democratie moeten stellen is de volgende: hoe moeten we bestaande machtsrelaties hervormen om een democratische samenleving te realiseren? Door de deuren van horeca en cultuur onvoorwaardelijk te openen krijgen de vaccinweigeraars macht over de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen. Met de coronapas besluit het kabinet dat de macht verschoven moet worden naar de tweede groep.

Dit is geen uitholling van democratische waarden. Dit is, eindelijk, democratische politiek.

