De coronapas is goed voor de cultuursector, maar wel een noodzakelijk kwaad

Met maar liefst 130 premières gooit de culturele wereld in oktober de deuren weer open. Goed nieuws voor al die mensen die hun ‘vitamine C’ hebben ­gemist en zich weer kunnen laven aan troostende muziek, ontregelend toneel, intelligent ­cabaret of dreunende beats.

Voor velen is het wennen om zo dicht bij de ander op een stoel te zitten of op de dansvloer te staan. Anderhalf jaar is de nabijheid van de ander door het corona­virus gevaarlijk geweest, omdat besmetting op de loer lag. Hoe gevaarlijk bleek wel als we er even te licht over dachten, zoals tijdens het weekend van ‘Dansen met Janssen’. Toen sprongen de besmettingscijfers omhoog en volgden twee weken later de ziekenhuisopnames.

Lange tijd potdicht

Het besmettingsgevaar heeft ertoe geleid dat de ­cultuursector lange tijd potdicht zat. Zangers, dansers, musici, acteurs, maar ook de technici en ander ondersteunend personeel in theaters zagen hun inkomsten vervliegen. Heel wat pensioenpotjes zullen voortijdig leeggegeten zijn.

Gelukkig is het einde in zicht, want dankzij de behoorlijk hoge vaccinatiegraad durft het kabinet het nu aan om de cultuursector open te gooien. Wel onder een voorwaarde: ­alleen toegang voor die­genen die met een coronatoegangspas kunnen laten zien ingeënt, genezen of getest te zijn.

Je zou zeggen: eindelijk goed nieuws voor artiesten. Toch keert een klein aantal zich tegen deze pas. Onder anderen Hans ­Teeuwen, Fresku, Douwe Bob en Jandino Asporaat ­willen niet optreden zolang ze mensen zonder coronapas moeten weigeren. Zij zeggen te kiezen voor saamhorigheid in de samenleving.

Merkwaardige opstelling

Een op zijn zachtst gezegd merkwaardige opstelling. Lange tijd is er geroepen dat de zalen open moesten. Nu dat kan, is het weer niet goed. De ‘weigerartiesten’ laten ook weinig saamhorigheid zien met musici, technici en anderen die door de gecancelde optredens opnieuw inkomen mislopen. De band van Douwe Bob stapte daarom direct op.

Tegelijkertijd is het belangrijk te beseffen dat de coronapas absoluut een tijdelijke maatregel moet zijn in onze samenleving. Want het is spijtig dat een groep mensen alleen op een heel omslachtige ­manier – steeds laten testen – kan profiteren van de opening van het uitgaansleven. Het is overdreven om nu te spreken van een nieuwe tweedeling, maar het ­verplicht tonen van een vaccinatiebewijs en het buiten de deur houden van wie dat niet kan, moet wel een noodmaatregel blijven. Het kabinet zal zo snel mogelijk moeten laten weten wanneer de coronapas weer van de smartphone af kan.