De coronafrustratie maakt de tweede golf extra angstaanjagend

Nadat het coronavirus het eerst op onze longen had gemunt, lijkt het dat het ook ons hoofd op hol doet slaan. Niet dat het virus plots de menselijke hersenen letterlijk kan infecteren maar het is alsof de normen, waarden en regels van voor de pandemie nu plaatsmaken voor spontane razernij, wrok en gratuit geweld. De te lang opgesloten mens die maandenlang door angstberichten werd gevoed, viert zijn terugkeer naar de buitenlucht met hier en daar een mengeling van opluchting en wraakzucht. Dit weekeinde hing een ongezonde sfeer in de lucht en ik vroeg me af of al die explosies van collectief geweld in verschillende landen niet met elkaar in verbinding stonden door een gedeelde frustratie en door opgekropte negatieve sentimenten.

Stenen, vuurwerk en stoelen naar politiemensen gooien

Het begon vrijdagavond in Hoorn, doorgaans niet een bolwerk van onrust en rebellie. Of de aanleiding van de verbazingwekkende rellen de demonstratie tegen het standbeeld van JP Coen was, is niet helemaal duidelijk.

Het protest verliep rustig tot groepen met stenen, vuurwerk en stoelen naar de politiemensen begonnen te gooien. Volgens de burgemeester waren die groepen doelbewust naar Hoorn gekomen om te rellen. En omdat de autoriteiten moeite hadden het verschijnsel te duiden, noemden ze de relschoppers ‘asocialen die de demonstratie misbruikten’.

Wat een dag later in het Duitse Stuttgart gebeurde, was een paar graden erger. Zaterdag leek de stad waar volgens inwoners ‘nooit wat gebeurt’, het toneel van straatterreur. Er vormden zich uiterst mobiele groepen van jongeren, rond de vijfhonderd relschoppers in totaal, die een spoor van vernielingen door Stuttgart trokken. In totaal werden veertig winkels beschadigd terwijl niet minder dan negentien politieauto’s werden gesloopt. Ook hier tasten de autoriteiten in het duister; geen politieke motieven zegt de politie, het gaat om mensen die na de versoepeling van de coronamaatregelen ‘zich agressief en beledigend gedragen’.

‘Doorgesnoven’ hooligans van buiten Den Haag

Zondag was het de beurt aan Den Haag waar de ongeautoriseerde demonstratie ‘Viruswaanzin’, gericht tegen de coronamaatregelen, totaal uit de hand liep. Hier denken bestuurders en politie dat vooral hooligans van buiten Den Haag verantwoordelijk waren. Hoewel premier Rutte begrip zei te hebben voor mensen die meer versoepeling willen van de coronamaatregelen, noemde hij de relschoppers ‘doorgesnoven hooligans’.

Wie weet voelen die voetbalsupporters zich dubbel gepakt: eerst opgesloten en nu zonder hun vertrouwde stadions waar ze normaal met opgestoken middelvinger mogen zwaaien.

Het weekeinde werd zondagavond in Parijs afgesloten met het jaarlijkse straatfeest ‘Fête de la musique’, waar enorme groepen op afkwamen om te dansen en veel te drinken. En ook in de Franse hoofdstad eindigde de happening in een confrontatie met de politie.

Alles met alles een zeer verontrustend verschijnsel. In geval van een tweede coronagolf deze winter is het de vraag of een hernieuwde lockdown geen desastreuze consequenties zal krijgen.

