De clitoris is in de eerste plaats een stok om de man mee te slaan

Dochters, kleindochter of moeder waren nergens te bekennen, maar op mijn tafel lag wel mijn krant met een suggestieve tekening die deze bijzondere dag moest symboliseren. Een beetje mavo-3 qua uitvoering maar gelukkig was de kop boven cartoon en artikel wel duidelijk: ‘De clitoris is dus geen klein knopje’. Deze eenzame man op Vrouwendag moest wel diep zuchten. Ik weet natuurlijk ook wel dat ik als blanke heteroseksuele man voor ongeveer alle ellende op aarde verantwoordelijk word gesteld. Kolonialisme, slavernij, klimaatverandering, overtreding van de snelheidslimieten, maar moet die onvindbare clitoris er dan ook bij?

Dit zogenoemde kittelaar in de volksmond is veel meer dan een genotsinstrument voor de vrouw. Hij is in de eerste plaats sinds jaren een stok om mee te slaan. Om op de man in te beuken, dit lompe creatuur, zo structureel onhandig dat hij de weg in de broek van zijn geliefde vaak niet goed weet te vinden. De man, deze woeste bruut die zijn egoïsme altijd boven het genot van zijn partner laat prevaleren: erop en eraf en klaar is Kees.

Orgasme

In het clitorisstuk gisteren lazen we dat bij heteroseksuele stellen bij een vrijpartij gemiddeld 95 procent van de mannen klaarkomt, tegenover 65 procent van de vrouwen. Niet eerlijk inderdaad. En er zullen ongetwijfeld vele Kesen rondlopen op aarde, die overigens met hun snel gevuurde munitie ons demografisch aan de rand van de afgrond hebben gebracht. Of die zevenenhalf miljard aardbewoners allemaal met genot zijn geconcipieerd, is maar de vraag. Maar is dat altijd de schuld van die lomperik die alleen zichzelf zijn pleziertje gunt?

Moeder Natuur heeft haar dochters al bij aanvang een straatlengte achterstand bezorgd: uit een onderzoek verschenen in The Journal of Sex and Marital Therapy blijkt dat vrouwen gemiddeld twintig minuten nodig hebben om tot een orgasme te komen. Bij mannen daarentegen is dit maar zeven minuten. Je kunt toch niet van het gehele mannengilde verlangen dat die dertien minuten verschil altijd fluitend worden overbrugd? Om seksuoloog Jelto Drenth gisteren in Trouw te parafraseren: deze zware inspanning zou voor vele mannen als losgeld voor een gijzeling worden ervaren.

“Hoe gaan we dan de orgasmekloof dichten?” vroegen ze zich in De Balie gisteren af. Er zijn inderdaad best veel kloven die maken dat vrouw en man niet echt gelijk zijn. Waarom hebben vrouwen een hoog vetpercentage en mannen meer spiermassa? Maar er is een andere kloof die alweer die vermaledijde ongelijkheid onderstreept. Volgens een Deense studie is het orgasme bij vrouwen intenser dan bij mannen en duurt het ook drie keer zo lang. Gemiddeld duurt het 20 seconden, terwijl die arme Klaar-is-Kees het met maar 6 seconden moet doen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit.