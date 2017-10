De Catalaanse onafhankelijkheid is juridisch een feit

Iets dergelijks gebeurde gisteravond in het Catalaanse parlement. De leider van de Catalaanse deelregering kondigde officieel de onafhankelijkheid van Catalonië af – om onmiddellijk daarna die beslissing weer op te schorten. Hij liet bijna iedereen in verwarring achter. Had het land zich nu zelfstandig verklaard of niet? Naast die troebelheid klonk zelfs Theresa May’s ‘Brexit is Brexit’ als een wonder van transparantie. Als er sprake was van onafhankelijkheid, dan was het in ieder geval een ‘drôle d’indépendance’.

Spanningen

Daar had Carles Puigdemont alle reden voor. In het onafhankelijkheidskamp was het flink gaan spannen tussen de anti-kapitalistische CUP, die liever vandaag dan morgen de revolutie zou uitroepen, en de burgerlijke alliantie ‘Junts pel Sí’ die van al die radicalenpraat eigenlijk niets hebben moet. Dat het met de Catalaanse centjes wel eens verkeerd kon aflopen, was Puigdemont de dagen daarvoor indringend duidelijk gemaakt door de EU en vooral het Catalaanse bedrijfsleven. De mensen haalden hun geld van de bank om het elders in veiligheid te brengen. Grote en kleine ondernemingen verlieten Catalonië in rap tempo. Zelfs een kopstuk van de onafhankelijkheidsbeweging had dat met haar bedrijf gedaan.

Bij een eenduidige on­af­han­ke­lijk­heids­ver­kla­ring moet Madrid wel ingrijpen, maar dit?

Dan kun je maar beter gaan vissen in troebel water – met de strategische bonus van de verwarring waarin ook de Spaanse regering van haar stuk werd gebracht. Bij een eenduidige onafhankelijkheidsverklaring moet zij wel ingrijpen met ontbinding van het regioparlement en uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Maar dit? Zoals ook eerder, zal alles wat zij doet koren op de molen zijn van de Catalaanse Calimero-propaganda, die buiten Spanje buitengewoon effectief blijkt.

Maar wie kijkt naar de verklaring die na de parlementszitting door alle separatistische leden werd ondertekend moet wel concluderen dat daarmee de onafhankelijkheid ondubbelzinnig wordt uitgeroepen. ‘Wij STICHTEN de Catalaanse Republiek als onafhankelijke en soevereine, democratische en sociale rechtsstaat. Wij BESLUITEN tot de inwerking treden van de Wet tot juridische overgang tot en stichting van de Republiek.’

Filosofen spreken in zo’n geval over een ‘taaldaad’. Door het uitspreken van bepaalde formele woorden breng je in de werkelijkheid een verandering teweeg. Het klassieke voorbeeld is het huwelijk. Met het ‘ja’ op het antwoord van de ambtenaar ís het huwelijk een feit – onontkoombaar totdat de dood (of de scheidingsrechter) het ontbindt.

In dat licht was Puigdemont gisteravond als de man die plechtig zijn trouwbelofte uitspreekt en het betreffende formulier ondertekent, maar tegelijkertijd roept: ‘Ik schort het nog even op. Ik wil eerst nog een laatste keer met mijn minnares’. Of erger nog: hij gaat naar zijn minnares en als die niet meer wil, zwaait hij triomfantelijk met zijn huwelijksacte.