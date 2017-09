De Catalaanse afscheiding is uit de hand gelopen, mede dankzij de Spaanse regering

Als de inwoners van Catalonië daarbij in meerderheid ja stemmen, zullen de separatisten binnen 48 uur de onafhankelijkheid uitroepen, zo hebben ze aangekondigd.

Dat lijkt een kansloze weg – niemand zal Catalonië-het-land erkennen. Het referendum is illegaal volgens de Spaanse grondwet en Madrid heeft zich er ferm tegen gekeerd. De regering stuurt politieagenten naar de regio om de orde te handhaven en arresteerde deze week onder anderen ambtenaren die zich met de organisatie van het referendum bezig hielden. Tien miljoen stembiljetten zijn inmiddels in beslag genomen. Alleen al praktisch gezien wordt het lastig de volksraadpleging door te laten gaan.

Zo is de situatie in korte tijd ernstig geëscaleerd. Dat is een trieste zaak, die beide partijen te verwijten valt.

Dat het Catalaanse kamp zo is ge­ra­di­ca­li­seerd, komt ook door de koppige houding van de regering.

De Catalaanse separatistische partijen, die een meerderheid in het regionale parlement hebben, zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de uit de hand gelopen situatie. Zij drukten hun referendum erdoor in de volle wetenschap dat de Spaanse grondwet een dergelijke volksraadpleging verbiedt. Als de Catalanen, die zich beroepen op hun democratische rechten en een ‘universeel recht op zelfbeschikking’, uit Spanje willen stappen, dan kan dat door de grondwet te veranderen – in samenspraak met de rest van de Spanjaarden. Er is een rechtsstatelijke weg, en het zou goed zijn als de separatisten die bewandelen.