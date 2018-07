De Carpool Karaoke met Paul McCartney had iets weg van een bedevaart

Maar dan wel een bijzondere: de heilige zelf leidt ons rond in zijn heiligdom. Alsof de heilige Franciscus ons Assisi laat zien.

Mijn dochter had mij wel eens gewezen op de Carpool Karaoke, een onderdeel van een Amerikaanse talkshow. James Corden stapt met bekende persoonlijkheden in een auto, praat over hun leven en werk, terwijl ze samen liedjes zingen. Zo zag ik op YouTube al afleveringen met Bruno Mars en Ariana Grande, namen die u misschien niets zeggen, maar zij halen mijn dochter door de toetsweek heen. Moderne heiligen.

Ik hou van Paul McCartney, u weet het misschien. Al ruim veertig jaar zingt hij bij vrolijke en moeilijke momenten in mijn leven op de achtergrond mee. Zijn Carpool Karaoke werd al meer dan 70 miljoen keer bekeken. Ik kan er geen genoeg van krijgen. McCartney die ons zelf de plekken laat zien die wij, devote Beatlesfans, zo goed kennen. Normale huizen en straten die zonder hem en de andere Beatles voor altijd normale straten en huizen waren gebleven, maar nu iets sacraals hebben.

Die tocht van Corden en McCartney deed mij denken aan mijn eigen eerste Beatles-bedevaart naar Liverpool in 1999. We waren met zijn drieën: Gerard, Christian en ik. Zoals het drie katholieke jongens betaamt, gingen we eerst naar de (rooms-katholieke) kathedraal van Liverpool om een kaarsje op te steken voor het welslagen van onze pelgrimage. Vervolgens spoedden wij ons naar de bus die ons en de andere pelgrims langs de belangrijkste heilige plekken in Liverpool zou voeren die met de Beatles te maken hebben: het piepkleine huis waar George Harrison ooit woonde, Strawberry Fields, Penny Lane en het huis van de McCartney's op 20 Forthlin Road.

Koortsachtige opwinding

Eigenlijk was onze bustocht, naast een pelgrimage, een soort Carpool Karaoke avant la lettre. Over de krakkemikkige geluidsinstallatie hoorden we Beatles-liedjes en de gids vertelde de meest prachtige verhalen. Ik zat ruim twee uur lang met tranen in mijn ogen. Op een gegeven moment stopte de bus plotseling. Vervolgens stapte er een oudere man met een pet in. Er ontstond een bijna koortsachtige opwinding in de bus. Het was niemand minder dan Charlie Lennon, inderdaad de oom van. We voelden ons uitverkoren dat we dit mochten meemaken. Gerard ging gretig met Charlie Lennon op de foto. Het ging hier tenslotte om een reliek van onschatbare waarde.

Aan dit alles moest ik denken bij die Carpool Karaoke met Paul McCartney. Mooi om te zien hoe hij in het huis op Forthlin Road even naar de wc loopt waar hij vaak met zijn gitaar liedjes zat te schrijven, om te horen of de akoestiek er nog altijd zo goed is. Hij klapt in zijn handen en inderdaad: er is niets veranderd. De heilige controleert zijn eigen heiligenleven. En ach, de meeste verhalen die hij in die auto aan James Corden vertelde, kende ik wel. Over hoe hij inspiratie kreeg voor het nummer 'Let it Be'. Dat zijn overleden moeder ooit aan hem in een droom verscheen en hem vertelde dat het allemaal goed zou komen en dat hij het 'moest laten gaan': Let it Be. Corden moest ervan huilen en ik ook. Voor de zoveelste keer. Ook mijn moeder verscheen vlak na haar dood in een droom aan mij. Ze zei dat ze in de hemel was en dat het allemaal goed zou komen: laat het gaan.

Volgens de Amerikaanse jezuïet James Martin laat deze Carpool Karaoke op een prachtige manier zien hoe iemand die al zo lang vanuit zijn roeping - het maken van muziek - leeft, mensen van over de hele wereld met elkaar verbindt. Een filmpje met een religieuze betekenis volgens Martin.

Ik ben altijd huiverig om het etiket 'religieus' op van alles en nog wat te plakken, maar inderdaad: het verhaal over Let it Be in die auto maakte mij weer duidelijk hoe de levens van Paul McCartney en mij, hoe verschillend ook, toch met elkaar samenvallen. Hoe zijn muziek mij troost en helpt dit leven een beetje redelijk door te komen. Als een moderne heilige is hij er altijd.

En voor de rest: Let it Be.

