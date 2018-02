De c-vraag komt vooral van de buitenwacht

Jaffe Vink, geruime tijd chef van Letter&Geest, noemde het destijds 'de hamvraag van de heidenen: er moet kort en bondig geantwoord worden, het liefst met ja of nee. Orthodox of modern moet het zijn, duidelijkheid graag en niet dat halfslachtige'.

Lees verder na de advertentie

Het citaat van Vink is afkomstig uit het lezenswaardige boek 'Trouw - 75 jaar tegen de stroom in' van politicoloog Peter Bootsma. Hij noemt dit in zijn inleiding de onvermijdelijke c-vraag: 'Deze c-vraag wordt ook vaak gesteld vanuit de behoefte om de krant door een sjabloon te willen bekijken'.

Het is volgens Bootsma de meest kernachtige manier om naar de identiteit van de krant te vragen maar was voor de buitenwereld ook een manier om een (soms makkelijke) opvatting over de krant te ventileren.

Geen christelijk pamflet Deze c-vraag kwam deze week ook aan de orde toen ik een kop koffie dronk bij Juut Goede-Bruins Slot, een van de kinderen van oprichter en de eerste hoofdredacteur van Trouw, Siewert Bruins Slot. Het gesprek ging onder andere over hoe haar vader die vraag interpreteerde. De krant mocht volgens hem geen christelijk pamflet zijn, antwoordde ze. Toen al. Zij verwees naar het boek 'Een ophitsend geschrift' van Hille de Vries, met medewerking van Henk Biersteker en Ben van Kaam. Daarin zegt Bruins Slot op pagina 163: 'In het algemeen heeft een christelijke krant geen andere problemen dan elke andere fatsoenlijke krant: zorgvuldigheid bij de nieuwsgaring, eerlijkheid...Maar als u mij vraagt naar iets wat je speciaal van een christelijke krant moet kunnen verwachten, dan zou ik zeggen: hij moet in alles wat hij doet barmhartigheid betrachten' (citaat is iets ingekort). Onze inspiratie ontlenen we aan klassiek christelijke waarden als barm­har­tig­heid, solidariteit, gerechtigheid en rent­mees­ter­schap In dit perspectief past de huidige Trouw prima bij de opvatting van Bruins Slot, die tot 1971 hoofdredacteur was. Trouw evolueerde van een gereformeerde verzetskrant tijdens de oorlog tot een brede kwaliteitskrant anno 2018 die veel over religie, levensbeschouwing, filosofie en duurzaamheid schrijft.