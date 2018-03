De burger heeft zelf bijgedragen aan excessen zoals die bij ING

Het is een raar verwijt. Want de hele eis van ‘marktconforme’ beloning berust op precies hetzelfde soort jaloezie. ‘Mijn buitenlandse collega’s krijgen méér dan ik – en dus wil ik net zoveel’: daar komt al de geldhonger feitelijk op neer. Het is afgunst op het hoogste niveau – dat wil zeggen: omzwachteld met quasi-objectieve managementstaal. Maar het blijft een vorm van mokken en jokken: pas op hoor, anders vertrek ik naar héél ver weg!

Kankeren op ambtenaren behoort van oudsher tot de belangrijkste onderwerpen aan de borreltafel

Dat wil niet zeggen dat de morrende burger bij al die beloningsexcessen géén boter op zijn hoofd zou hebben. De privatisering waaruit ze voortvloeien heeft hij zelf gewild. Eerst was ze het project van neoliberale ideologen, vervolgens van politici en toen ging het in de jaren ’90 van de vorige eeuw plotseling hard. Zo ongeveer alles wat verder ging dan de ‘nachtwakersstaat’ moest in private handen komen.

Kankeren op ambtenaren behoort van oudsher tot de belangrijkste onderwerpen aan de borreltafel, op familiefeestjes en in het buurpraatje. Misschien is daar ooit reden voor geweest. De 19de- en zelfs 18de-eeuwse literatuur zit er al vol mee – en aan het begin van de 20ste eeuw leek de socioloog Max Weber er een wetenschappelijk fundament aan te geven.

Ongedekte check ‘Bureaucratie’ geldt sindsdien als hèt schrikbeeld van de ‘Dienst’ waarin – zoals de filosoof Cornelis Verhoeven placht te mopperen – ‘dienstbare figuren’ zich tegenover de burger van hun meest ongedienstige kant lieten zien. De romans van Franz Kafka gaven het verschijnsel ‘ambtenaar’ de genadeslag. Rechtvaardig was dat tijdens de privatiseringswoede van de jaren ’90 al lang niet meer. Er werd in staatsdienst hard gewerkt; de burger was nog nooit zo voorkomend te woord gestaan. Bureaucratie, aldus Weber, kan ook een zegen zijn. En dat gebeurde ook nog eens tegen bescheiden kosten waar geen ‘marktconformiteit’ aan te pas kwam. Maar helpen mocht het allemaal niet meer. De ambtenaar moest en zou verdwijnen; het private initiatief deed álles beter, sneller en sexyer. Gekanker op ambtenaren hoor je bij gebrek aan noe­mens­waar­di­ge over­heids­dien­sten weinig meer Althans: dat zóu het doen. De beloofde utopie zou al snel een ongedekte check blijken. De ‘diensten’ werden er vaak alleen maar minder dienstbaar op, leden aan achterstallig onderhoud, draaiden dol in hun misleidende efficiëntie en maakten zich voor de burger steeds onbereikbaarder. En dat alles tegen hogere kosten: ter wille van aandeelhouders en ‘marktconforme’ salarissen aan de top – terwijl er aan de basis steeds meer werknemers overtollig werden verklaard. In plaats van een écht mens aan de balie moest de ‘klant’ het voortaan doen met een telefonisch keuzemenu of website.