De burgemeester hoorde er te zijn voor zwerver Arie den Dekker

Arie den Dekker kon niet lezen of schrijven, maar dat de gemeente Oss hem liever kwijt dan rijk was had hij maar al te goed in de gaten. De gemeente deed er ook weinig aan om dat te verhullen. ‘Lastig’, vond die hem.

Daar werd Arie den Dekker behoorlijk pissig van en in zijn geval moest je dat letterlijk nemen. Op zijn kwaadste momenten belde Den Dekker de krant, reed naar het stadhuis en deed dan iets goors. Hij ketende zich bijvoorbeeld vast en gooide een emmer mest over zijn eigen hoofd: ‘Ik word hier als stront behandeld’.

‘Ontoelaatbaar’, vond de burgemeester, want Den Dekker joeg de mensen schrik aan. Die kwamen op datzelfde stadhuis hun pasgeboren baby aangeven of een nieuw paspoort halen en dan stond die vent daar een uur in de wind te stinken. Ze nam maatregelen.

‘Gemeente neemt postadres af van dakloze’, noteerde het Brabants Dagblad een jaar geleden. “De gemeente Oss trekt zijn handen nu helemaal af van Arie den Dekker. Nadat eerder zijn huis afbrandde, wordt nu ook zijn postadres opgeheven. Hierdoor stoppen zijn uitkering en zorgverzekering.”

De gemeente vond het zelf heel rechtvaardig, maar Den Dekkers pro deo-advocaat dacht daar behoorlijk anders over. Die had zoiets nog nooit meegemaakt.

Een heldhaftige daad

Arie den Dekker had ruzie gekregen met de gemeente Oss nadat hij iets heldhaftigs had gedaan. Hij had 112 gebeld toen hij schoten hoorde. Naderhand bleek hij een liquidatie te hebben meegemaakt. Maar dat hij getuige was, nam de Brabantse onderwereld hem niet in dank af. Die stak tot twee keer toe zijn huis in de hens, de laatste keer nogal grondig. Toen wist hij zelf net te ontkomen, maar zijn twee honden overleefden het niet.

Daarna begon de ellende pas goed, want volgens Oss was het in het belang van Den Dekker dat hij de gemeente verliet. Hij werd via een getuigenbeschermingsprogramma elders ondergebracht. Maar Arie den Dekker werd daar doodongelukkig. Hij wilde naar Oss. “Ik kan niet tegen alleen zijn”, zei hij.

Terug in Oss had hij nergens recht op. Zelfs op het Brabants Dagblad kon hij niet meer rekenen. “In plaats van dat hij nu iets nuttigs doet”, schreef columnist Linda Akkermans, “een baan zoeken, zelf op woningjacht gaan of volwassen worden, is hij liever dakloos.” Zij raadde hem met klem aan naar Enschede te verhuizen, waar hij een woning aangeboden had gekregen. “Opgeruimd staat wel zo netjes.”

Dat is nu gebeurd. Arie den Dekker heeft zichzelf opgeruimd. Afgelopen maandag stak hij zichzelf op de stoep van het gemeentehuis in brand. Hij overleefde het niet.

“Verschrikkelijk”, zei burgemeester Wobine Buijs later die een dag in een videoboodschap. In de 50 seconden vertelde ze dat de kwestie-Den Dekker de gemeente veel ‘inspanning, tijd en heel veel geld’ heeft gekost. “Het is niet gelukt”, concludeerde ze.

Inmiddels heeft ze spijt van die woorden, net als de columnist van het Brabants Dagblad spijt heeft. Die laatste mag vinden wat ze wil. Maar een burgemeester hoort er te zijn voor haar burgers, het meest nog voor de héle lastige.

Dakloze man uit Oss is bezweken aan de brandwonden van zijn wanhoopsdaad

Een 54-jarige man uit Oss is maandag overleden nadat hij voor het gemeentehuis in Oss een vloeistof in brand stak. De man had jarenlang problemen met de gemeente en het OM, mede vanwege het stopzetten van een getuigenbeschermingsprogramma.