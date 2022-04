De Brusselse paniek is nergens voor nodig, er is geen enkele kans dat Le Pen gaat winnen

Er heerst een quasi hysterische stemming in Brussel als het om de Franse presidentsverkiezingen gaat. Er is zelfs sprake van een ministorm van paniek, als men de berichten moet geloven. Het gaat om de eventuele overwinning zondag van de rechtspopulist Marine Le Pen die zomaar het einde van de EU en de beschaving zou kunnen inluiden. Zelfs de Europese regeringsleiders van Duitsland, Portugal en Spanje stappen in de angstcarrousel door in de krant Le Monde te waarschuwen voor de machtsovername van extreemrechts in la Douce France. Een staaltje van ongekende inmenging in de binnenlandse aangelegenheid van een bevriende lidstaat, overigens.

Heeft men de laatste weken onder een steen geleefd? Want er is geen enkele kans dat Marine Le Pen zondag de presidentsverkiezingen wint. In Frankrijk geen politicus, op misschien Le Pen na, en geen commentator die in een dergelijke ontwikkeling gelooft. Het verschil tussen president Emmanuel Macron en Le Pen, volgens een tiental opiniepeilers, is enorm, onoverbrugbaar en spanning dodend: gemiddeld minstens tien procentpunten (55 tegen 45), wat voor Le Pen nog een goed resultaat zou zijn (in 2017 was de einduitslag 66-34 voor Macron).

Het tv-debat van woensdag was de laatste kans voor Le Pen om die kloof enigszins te dempen maar daarin faalde ze opzichtelijk. Tijdens het debat vergat de uitdager van de president om hem met de matige resultaten van zijn voorbije mandaat te confronteren en bleef ze meer dan 2,5 uur lang in een steriele verdedigingsstand. Kennelijk vond Le Pen het belangrijker om, anders dan vijf jaar geleden, vooral kalm over te komen terwijl Macron, tegen alle logica in, de rol van de uitdager vervulde. Weliswaar arrogant, hautain en professoraal, zoals we van hem gewend zijn, maar inhoudelijk wel sterker. Het beeld dat van Le Pen bleef hangen was dat van een niet bijster competente presidentskandidaat, met geringe dossierkennis en rare voorstellen (pensioenleeftijd op 60 jaar, eventuele toenadering tot Poetin na de oorlog, hoofddoekjesverbod op straat of de ontmanteling van alle Franse windmolens).

Hoewel het onmiskenbaar is dat Marine Le Pen op meer sympathie van de Fransen kan rekenen dan in 2017, is er geen meerderheid te vinden die haar in staat acht om het land correct te besturen en Frankrijk internationaal te vertegenwoordigen.

Wat Brussel wel zou mogen verontrusten is de dreigende instabiliteit van Frankrijk voor de vijf komende Macron-jaren. Zo heeft de eerste ronde laten zien dat, van extreemrechts tot extreemlinks, de Fransen populisten met 57,83 procent van de stemmen een machtsfactor zijn geworden en de ontevredenheid groot is.

Emmanuel Macron dankt zijn aanstaande herverkiezing vooral aan het ontbreken van een waardige uitdager. Zo stemt een deel van de Macron-kiezers meer tegen Le Pen dan bewust vóór de zittende president. En zo zou het kunnen gebeuren dat op zondagavond de Franse sansculotten (kleine handelaren en winkeliers tijdens de Franse Revolutie, red) gele hesjes, linkse autonomen, vakbonden of separatisten (van Corsica tot de moslimse banlieues) plots uit hun electorale lethargie gaan ontwaken.

