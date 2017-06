De Britse kiesgang kent veel verliezers

Gokte David Cameron al radicaal verkeerd toen hij via een referendum om steun vroeg voor een blijvend lidmaatschap van de Europese Unie – een krappe meerderheid van de Britten verkoos een Brexit – ditmaal zat zijn opvolger Theresa May er volledig naast toen ze dacht via vervroegde verkiezingen een grote meerderheid te behalen in het parlement. Verzwakt zal ze de brexitgesprekken met de Europese Commissie en de andere EU-lidstaten in moeten gaan. Waarbij voortdurend de vraag op tafel zal liggen of ze überhaupt wel een mandaat heeft om afspraken te maken.

Daarmee is de chaos compleet. May is afhankelijk geworden van een binnenlandse coalitiepartner, de protestanten uit Noord-Ierland, die zo hun eigen wensen zullen hebben. Nog erger is dat vanuit haar eigen Conservatieve Partij de aanvallen op haar positie binnenkort zonder twijfel zullen beginnen. Om nog maar te zwijgen van wat er kan gebeuren als de afspraken met de EU, waarvan sommige zonder twijfel pijn zullen doen, concreet aan haar partij en het parlement als geheel moeten worden voorgelegd.

Het is triest dat de recente terreur in Groot-Brittannië de verkiezingen lijkt te hebben beïnvloed.

Voor niemand gunstig Het is triest dat de recente terreur in Groot-Brittannië de verkiezingen lijkt te hebben beïnvloed. Het vestigde aandacht op May’s bezuinigingen op de politie en op haar ogenschijnlijke opportunisme toen ze zich bereid toonde grondrechten opzij te schuiven in de strijd tegen extremisme. Maar het is zeker niet de enige factor. May’s onvoldragen plan om ouderen hun huis te laten opeten om de zorgkosten te drukken, dat na kritiek direct weer werd ingetrokken, zaaide twijfel over haar leiderschapscapaciteiten. En Labour-leider Jeremy Corbyn bleek een uitstekende campagne te kunnen voeren, waardoor hij onder meer veel meer jongeren aan zich wist te binden dan tijdens de campagne voor het brexit-referendum, toen veel jongeren thuisbleven. Leedvermaak over May’s verkeerde gok is misplaatst, het eindresultaat is voor niemand gunstig. Want als de brexitgesprekken niet soepel verlopen, dreigt een harde scheiding zonder fatsoenlijke afspraken. Dat zal niet miljoenen EU-onderdanen direct raken, omdat ze als EU-onderdaan in Groot-Brittannië of als Brit op het vasteland niet weten waar ze aan toe zijn. Maar er dreigt ook een enorm gat te vallen in de begroting van de EU en het zal de economische, politieke en veiligheidsbetrekkingen onder enorme druk zetten. Groot-Brittannië is veel te belangrijk voor Europa, en de Britten zijn te zeer verknoopt met de andere Europeanen, om het slagveld aan de overzijde van het Kanaal met genoegen gade te slaan. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

