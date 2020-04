De Brabantse CDA’ers brengen hun partij in diskrediet

De coalitie met Forum voor Democratie in Brabant is nog niet eens van start, maar nu al schiet het CDA zich in eigen voet door de samenwerking met de baudetisten. Om bezwaren uit eigen gelederen tot zwijgen te brengen, koos het Brabantse CDA-bestuur ervoor de interne democratie te reduceren tot een grap. Terwijl de inhoud van het coalitieakkoord nog niet bekend is – dat wordt een dezer dagen verwacht – werd alvast een ‘peiling’ uitgezet onder de leden met een reeks niets-zeggende vragen, bedoeld om duidelijk te maken dat de achterban zich uitstekend kon vinden in de plannen.

Slechts in één van de zes punten – te waarderen op een schaal van een tot tien – werd Forum expliciet genoemd. “Samenwerken in een coalitie met de Brabantse fractie van Forum voor Democratie is acceptabel mits de inhoud van het coalitieakkoord herkenbaar is voor het CDA, past binnen in onze kernwaarden, en recht doet aan de uitgangspunten in ons verkiezingsprogramma.” Enig idee welke kant de opsteller van deze ‘vraag’ op wil? Loof een CDA-vlaggetje uit voor de beste inzending, doe er een lolly bij en een rolfluitje, en het feest kan beginnen. “De leden worden door deze peiling als een stel kleuters en naïevelingen gezien”, schreven beledigde Brabantse partijprominenten, aangemoedigd door de oud-ministers Hirsch Ballin en Maij-Weggen.

De peptalk van Camiel Eurlings

Het optimisme van het partijbestuur, dat de christen-democratische kernwaarden vrolijk koppelt aan samenwerking met het Forum, dat zo zijn eigen kernwaarden heeft, deed me denken aan de peptalk van Camiel Eurling op het knetterende CDA-congres van 2010, toen de partij moest beslissen over samenwerking met de PVV. “Onze volkspartij staat, en leeft!” riep Eurlings. “Wij hebben met de LPF geregeerd. Hebben wij onze partij verloren? Nee. Hebben wij ons geloof verloren? Nee. Wij zijn er gróter uitgekomen.” Fractievoorzitter Maxime Verhagen kon zijn tranen niet bedwingen, zo mooi vond hij het.

Anderhalf jaar later klapte de gedoogcoalitie met Wilders, en bleef het CDA achter als een gespleten en verslagen partij. Verhagen betuigde begin deze maand spijt over zijn besluit met de PVV in zee te gaan. Had hij geweten dat het gedogen zou worden uitgelegd als een gewone coalitie, was hij er niet aan begonnen, zei hij. “Alles in mij verzet zich tegen datgene waar een partij als de PVV voor staat.”

Natuurlijk is het mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat de Forum-politici in Brabant zich in een coalitie met CDA, VVD en Lokaal Brabant van hun redelijkste kant zullen laten zien. En dat het extreem-rechtse en racistische repertoire van Baudet aan hen niet erg besteed is, al is het dan wel merkwaardig dat ze er nooit afstand van nemen. Maar dit gaat niet om een strikt provinciale kwestie en de Brabantse CDA’ers zouden moeten beseffen dat hun koers gevolgen heeft over de grenzen van hun provincie heen. Ze brengen hun hele partij, die volgens Baudet overigens uit is op ‘de vernietiging van Nederland’, in diskrediet door legitimiteit te verlenen aan een beweging die de rechtsstaat minacht.

