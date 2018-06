De Brabantse afluisteraffaire toont aan dat er iets zeer ernstig mis is bij het OM

De ernstige inbreuk op de vrije nieuwsgaring en persvrijheid is niet zo maar een incident. Dat baart grote zorgen over de procedures binnen het Openbaar Ministerie en de mentaliteit van medewerkers daar.

Ook minister Ferdinand Grapperhaus van justitie toonde zich dinsdag niet erg ingenomen met het gedrag van het Openbaar Ministerie in het onderzoek naar ‘lekken’ tijdens de sollicitatieprocedure voor het burgemeesterschap van Den Bosch. Natuurlijk, vertrouwelijke informatie die op straat komt te liggen in een dergelijke gevoelige procedure is voor betrokkenen pijnlijk. Het rechtvaardigt echter niet het met voeten treden van de journalistieke vrijheid. Lekken is niet fraai, nog minder fraai is het met machtsmiddelen proberen te voorkomen dat een journalist daar vrijelijk over kan publiceren, dan wel in zijn beroepspraktijk wordt belemmerd, om het lek te kunnen vinden.

Grapperhaus deed er verder luchtig over, toen hij over de zaak in Den Bosch aan de tand gevoeld werd door GroenLinks. Zijn antwoord kwam er zo ongeveer op neer dat het gevaar dat het Openbaar Ministerie nog een keer in de fout gaat met de persvrijheid binnenkort tot nul gereduceerd zou zijn.

Levensgevaar Bij de Eerste Kamer ligt een wetswijziging voor die ervoor zorgt dat het Openbaar Ministerie pas tot afluisteren over kan gaan als de rechter-commissaris het voornemen heeft getoetst. Hij zal zich er dan van moeten vergewissen dat dit het enig denkbare middel is om een zeer ernstig delict op te sporen of te voorkomen. Bovendien moet sprake zijn van een delict dat levensgevaar oplevert. Probleem is dat dit criterium nu al geldt en dat bovendien, terwijl deze wettelijke bepaling nog niet van kracht is, de rechter-commissaris in het geval van het afluisteren van de Brabantse journalist is geraadpleegd. Kennelijk, zo moet toch de conclusie luiden, is het raadplegen van die rechter geen garantie dat de persvrijheid niet met voeten wordt getreden. Dat dit heeft kunnen gebeuren toont aan dat er iets zeer ernstig mis is bij het Openbaar Ministerie. Ook de nieuwe wet stelt niet gerust. Bovendien gaf Grapperhaus dinsdag in de Kamer niet het signaal af dat hij zich er terdege van bewust is dat de persvrijheid en de vrije nieuwsgaring fundamenten zijn onder de rechtsstaat. De persvrijheid dient te zijn gewaarborgd in het handelen en in de cultuur van het Openbaar Ministerie.