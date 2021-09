De boosheid van de slecht geïnformeerde Kaag lijkt meer op een afleidingsmanoeuvre

We schrijven vrijdag 20 augustus. De Italiaanse zomer is nog steeds kurkdroog en mijn laatste vakantieweek gaat in. Maar in de middag plenzen de eerste berichten neer vanuit het natte Nederland: het kabinet is nijdig op Fransen die al maanden stiekem bezig waren evacuaties uit Afghanistan in hun eentje uit te voeren.

Ik veer op, gefrustreerd: ha, ruzie tussen Asterix en het Kaasmeisje en ik maar geen column tot mijn beschikking hebben! Ik bezoek vervolgens de site van het Franse ministerie van buitenlandse zaken en lees tot mijn verbazing dat minister Le Drian al een tijdje over die evacuaties publiekelijk rapporteert. Hoe kan minister Kaag daar dan niets van weten?

Mijn eerste conclusie: Nederland lijkt een bliksemafleider te zoeken voor de eigen gebrekkige en late evacuaties. Om acht uur meldt het Journaal dat ‘minister Kaag boos is’ over die stille Franse evacuaties omdat ze hier niets van afwist. De minister in kwestie, druk bezig met de formatie, verschijnt toch even voor de NOS-camera en betreurt de allein­gang van Frankrijk want ‘we zijn zwak als we eigenstandig optreden’.

Vroege evacuaties al maanden bekend

Nu wordt het pas interessant omdat een beetje zoekwerk leert dat zelfs de doorsnee Franse krantenlezer al maanden op de hoogte was van die vroege evacuaties, maar de Nederlandse minister niet: Le Monde, Le Figaro en het Franse persbureau AFP hebben daarover bericht.

Op 14 mei al schreef bijvoorbeeld Le Monde: “Frankrijk heeft een grootscheepse operatie op touw gezet waardoor een honderdtal Afghanen die voor Frankrijk hebben gewerkt en hun gezinnen asiel kunnen krijgen op Frans grondgebied”. De krant geeft meer details: “Op maandag 10 mei zijn de eerste begunstigden naar Parijs gevlogen. Het ministerie van BZ, dat de operatie financiert, plant nog drie à vier extra terugvluchten”.

Later zullen nog meer berichten volgen over die zogenaamde ‘stille’ Franse evacuaties. Zoals in Le Figaro op 17 juli: “Een speciale vlucht met een honderdtal passagiers, waarvan de helft Afghanen, is uit Kaboel opgestegen”.

Kaag’s boosheid lijkt een strategische afleidingsmanoeuvre

De boosheid van de slecht geïnformeerde Kaag lijkt hier meer op een strategische afleidingsmanoeuvre voor haar eigen gebrekkig handelen: de EU-partner die zijn huiswerk wel deed afbranden om niet over je eigen falen te hoeven hebben.

Maar woensdag blijkt uit de Volkskrant dat minister Kaag de waarheid geweld aandeed op 20 augustus: “De Fransen zelf hebben op 16 juli aan alle EU-landen een aanbod gestuurd om mensen mee te zenden in een Franse evacuatievlucht die kort daarop zou vertrekken. (…) Nederland ging er niet op in”. Wel op de hoogte en dus schijn ‘verrast’ op 20 augustus. De hoofdzonde voor een minister wanneer je ‘verkeerd informeert’ is op die dag niet in de Kamer gepleegd, maar in het NOS-journaal. Maar is het dan niet erger wanneer je een heel volk voor een draaiende camera min of meer misleidt? Intussen lopen door de nalatigheid van het Nederlandse kabinet tal van niet ­geëvacueerde Afghanen een levensgroot risico in het land van de barbaarse Taliban.

