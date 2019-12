De boomer heeft ook veel goed gedaan

De babyboomer mag dan het woord van dit jaar leveren, hij zit wel in het beklaagdenbankje. Dat is maar deels terecht, stelt Martine Zwitserloot, zelf geen lid van deze generatie.

Dat het neerbuigende ‘boomer’ is verkozen tot het Van Dale Woord van het Jaar maakt nog eens pijnlijk duidelijk hoe jongeren steeds vaker op de oude generatie neerkijken. Zo ook de keuze van het Amerikaanse blad Time voor Greta Thunberg als persoon van het jaar. Door tijdens haar legendarische ‘how dare you’ speech te zeggen: “de jonge mensen beginnen jullie verraad te begrijpen”, draagt ze bij aan de veroordeling van een oudere generatie. Is het niet beter de keuzes van babyboomers in perspectief te plaatsen?

Niet erg rooskleurig perspectief

Dat perspectief was bij hun geboorte, net na de oorlog, niet erg rooskleurig. De wereld moest weer worden opgebouwd, er was armoede en woningnood. Het waren de ouders van babyboomers die de stap zetten naar economisch herstel. Dankzij haar strakke werkethos maakte de naoorlogse generatie de klus af. Onze economische welvaart hebben we in grote mate aan boomers te danken.

Ook wat klimaat betreft is het wel heel gemakkelijk richting een oudere generatie te wijzen. Natuurlijk waren er signalen dat economische vooruitgang een zware belasting vormde voor het milieu. Maar dertig jaar terug was de kennis van nu niet beschikbaar. Bovendien kunnen we niet zomaar stellen dat babyboomers helemaal niets bijdroegen. Deze generatie werd geboren met het lood in de benzine – en haalde het eruit. Ze nam maatregelen tegen zure regen, verkleinde het gat in de ozonlaag en ze verruilde steenkool voor het schonere aardgas. Ze deed alleen niet genoeg.

Meer tegenstellingen

En zo zijn er meer tegenstellingen. Het zijn weliswaar boomers die arbeidsongelijkheid tussen man en vrouw oogluikend toestonden, het was diezelfde generatie waarvan de eerste vrouwen tijdens het moederschap buitenshuis bleven werken en zodoende een voorbeeld stelden voor jongere vrouwen.

Thunberg kan wel verwijzen naar het klimaatverraad van oudere generaties, deze ouderen zijn ook degenen aan wie wij de rijkdom te danken hebben waarmee we de strijd tegen klimaatverandering überhaupt kunnen aangaan. Een wereld zonder geld kan zich geen energietransitie veroorloven.

Vrijheden

Generatie babyboom bevocht de vrijheden die we nu kennen. Ze scheurde uit het keurslijf van de kerk en brak door landsgrenzen. Dat wil niet zeggen dat het allemaal foutloos was. Maar miskennen we met het neerbuigende ‘boomer’ niet al die dingen die wél goed zijn?

