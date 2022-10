De bom van Damocles boven ons hoofd

Zijn we momenteel soms niet gelukkig? De positieve emoties die ons beroeren variëren van vreugde, vredigheid, ontspannenheid en vrolijkheid. Ongelukkig als de opgewonden standjes die zich in musea aan meesterwerken vastlijmen, zijn we in ieder geval niet.

Het weer speelt een cruciale rol in onze gemoedstoestand, vandaag tot 25 graden in Limburg. We zullen dan van deze herfst ongeremd gaan genieten. Door een wandeling in het bos of op het strand te maken, door een terras te pakken. Bij uitzonderlijk mooi weer klimt niet alleen het kwik maar ook onze geluksthermometer. Bovendien constateren we tevreden dat de gevreesde energienota tijdelijk wordt gedempt.

Op de tv zei iemand dat een werkloze verwarming ons zeven euro per dag gaat besparen. En waarom zouden we niet van onze vrolijkheid profiteren door ons in de toekomst te projecteren: een volgende vakantie alvast gaan plannen of een uitgestelde verbouwing volgend jaar eindelijk realiseren. We lazen nog gisteren dat wie zijn huis nu isoleert dat in vijf jaar terug zal verdienen.

Vijf jaar, de toekomst…

Een kiem die wortel is gaan schieten

En dan beseffen we plotseling dat dit geluk zijn grenzen kent. Want in een hoekje van onze hersenpan heeft zich een kiem genesteld die wortel is gaan schieten. Je kunt ook een andere metafoor gebruiken en onomwonden toegeven dat in onze woonkamer, tussen de 55 inch televisie en de salontafel, een olifant heeft plaatsgenomen.

Hij kwam begin dit jaar, nog frêle en jong, via de achterdeur binnen. Maar nu dat hij zich maandenlang heeft gevoed met onze groeiende angst, neemt hij zoveel ruimte in beslag dat we met gebogen hoofd langs de muren moeten lopen om hem niet op te merken. Erger nog, hij is de laatste tijd gaan muteren. Bij iedere nieuwe verschijning van Vladimir Poetin op het achtuurjournaal wordt hij een stuk onaangenamer. De olifant in de kamer die we niet willen zien heeft de ogen gekregen van Nosferatu de vampier en zijn slurf lijkt op de slang Kaa.

Over die nucleaire dreiging, de bom van Damocles boven ons hoofd, willen we het liefst helemaal niet praten. Zoals we over die mastodont bij de salontafel ook met geen woord reppen. Wie wil over zijn eigen dood, synchroon met die van zijn kinderen en kleinkinderen, zomaar ineens beginnen op een verjaardagsfeestje? Maar als het ons gevraagd wordt geven we toch toe. De Telegraaf hield een enquête onder zijn lezers: 82 procent is bang voor een nucleair armageddon. In Duitsland antwoordt 62 procent met ja’ op de vraag: ‘Haben Sie Angst vor einem Atomkrieg?’ In Frankrijk is het volgens een peiling van Institut CSA 63 procent.

Gisteren was het best gelezen Trouw-stuk de inktzwarte column van Rob de Wijk. Zijn laatste zin blijft aan ons bewustzijn kleven: ‘En hoe succesvoller Oekraïne is, hoe groter de kans dat Poetin geen andere keus heeft dan die kernwapens daadwerkelijk in te zetten’. Op de site van GGZ-nieuws wordt uitgelegd hoe je irrationele angst het best kunt bestrijden. Door, in deze volgorde, met iemand te gaan praten, te bewegen, goed te eten, naar buiten te gaan, mindfulness te mediteren en goed te slapen. Zo weet ik er nog een: klim op de rug van de olifant in uw kamer en zing uit volle borst De bom valt nooit van Herman van Veen.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.