De boerenprotesten zijn gezellig vergeleken met de gele hesjes

De verontwaardiging over de boerenblokkades is volstrekt begrijpelijk. Nederland is een vreedzaam ‘klein stukje aarde’ waar sociale onrust vroeger om de onderhandelingstafel eindigde. Ook ‘een land van nuchterheid waar niemand zich laat gaan’, althans volgens hetzelfde lied uit 1996. Maar ook stond er over Nederlanders: ‘die schrijf je niet de wetten voor / die laat je in hun waarde’. Een profetische zin die voor een deel de woede van actievoerende boeren kan verklaren.

Laat ik deze plattelandse revolte met vergelijkingsmateriaal van de buren enigszins relativeren. In 2018 begon in Frankrijk de opstand van de ‘gele hesjes’ die een dik jaar zou duren. Ook een beweging uit de provincie, het weefsel van de traditionele samenleving. Vergeleken met de Nederlandse boeren leek het motief voor de gele hesjes-opstand vele malen futieler: een verhoging van de benzineaccijns. Toch rolde maandenlang een tsunami van geweld over het land. Parijs werd iedere zaterdag door een soort burgeroorlog geteisterd. Vergelijk dit, bijvoorbeeld, met blokkades als die van het distributiecentrum van AH in Zwolle gisteren, waarover deze krant in zijn blog schreef: ‘De sfeer is gemoedelijk, er worden haringen gegeten.’

We vragen toch ook niet aan huizenbezitters om te emigreren?

Hoe schuldig zijn de boeren? In NRC Handelsblad schreef Louise Fresco voorzitter van Wageningen University & Research: ‘Tegelijk behoren Nederlandse boeren tot de meest succesvolle en innovatieve ter wereld (…) de Nederlandse landbouw is duurzamer en milieuvriendelijker dan die elders.’ Op Radio 1, afgelopen weekeinde, kwalificeerde Kamerlid Pieter Omtzigt het stikstofbeleid als ‘rommelig’: ‘We zitten excessief te kijken naar landbouw, terwijl wij naar alle sectoren tegelijkertijd moeten kijken.’

Bijna 1 op de 3 boeren zou volgens ditzelfde beleid over acht jaar moeten zijn verdwenen. Wat zou er gebeuren als ook 30 procent van de 750.000 industriewerknemers voor 2030 zou worden uitgebonjourd, evenals een derde van de 2.700 KLM-piloten of van de 90.000 vrachtwagenchauffeurs? Bij boeren, die verbonden zijn met de grond die ze bewerken en het vee dat ze houden, is deze gedwongen onthechting nog veel pijnlijker. Je kunt ze altijd vragen om over de grens hun geluk te gaan zoeken. Maar dit is een beetje alsof je dit ook, om ruimte te maken, aan huizenbezitters zou vragen die tientallen jaren in hun woning geld en sentiment hebben geïnvesteerd.

Maar niet alleen boeren radicaliseren. Een soortgelijke beweging is nu in de Randstad waarneembaar. Randstedelijke columnisten gaan in hun randstedelijke kranten in meerderheid tekeer tegen boeren. In de Volkskrant gisteren vergeleek het dienstdoende opgewonden standje de boeren met de slavenhouders. Werden ze niet, bij afschaffing van de slavernij, net als boeren nu gecompenseerd, maar dan per slaaf? Ook de toon van de lezers van deze krant wordt in brieven grimmiger: boeren zijn ‘booligaans’ ‘dreigboeren’ ‘judassen’ ‘terroristen’. De ‘bestorming’ van het huis van minister Van de Wal wordt door een lezer met de ‘bestorming van het Capitool’ door Trump-aanhangers vergeleken. Een andere adviseert: ‘Een tractorband lek maken is vrij eenvoudig’. De sfeer wordt er niet beter op als straks bij blokkades alle haringen op zijn.

