De boeren hebben hun punt nu wel gemaakt, weg met die omgekeerde vlag

Trouwlezers hebben het unaniem gehad met de omgekeerde driekleur. ‘De vlaggen hangen als afgedankte poetslappen erbij.’

Vaatdoek

Prima en begrijpelijk dat de boeren een statement wilden maken, maar het is genoeg geweest. Langs veel wegen is onze nationale driekleur verworden tot een driekleurige vaatdoek met rafels. Het is inmiddels een respectloze vertoning.

Anja Bruijs, Veenendaal

Respectloos

Wij wonen aan de rand van ons dorp. Plotseling verschenen op de randwegen omgekeerde vlaggen. Bij de burendag vorig jaar werd deze actie door het overgrote merendeel veroordeeld. Na een brief aan de gemeente verwijderde die de vlaggen van de lantaarnpalen.

Maar tot onze verbazing verschenen de dag erna talloze vlaggen langs de randen van akkers. Nu hangen daar gescheurde vlaggen aan scheefgezakte palen. Het moet klaar zijn met dit protest, het punt is gemaakt. Het is tijd om duurzame boeren te steunen. Voor hen gaat bij mij de originele vlag uit tot zonsondergang.

Niek van der Hoest, Ermelo

Ultrarechts

Vanaf het begin erger ik mij in aan de blauw-wit-rode vlaggen die er nu vaak bijhangen als afgedankte poets­lappen. Des te meer omdat de omgekeerde vlag zo langzamerhand het symbool is geworden van de ultrarechtse onderstroom die als hoogste doel heeft het ondermijnen van de democratie. De boeren, wier boosheid en zorg ik mij kan voorstellen, zijn er niet mee geholpen. Haal weg die vlaggen.

Jan van der Leek, Groningen

Bevrijdingsdag

Het boerenland stond op z’n kop en de vlag draaide mee. Daarmee heeft de agrarische sector luid en duidelijk haar punt gemaakt, en terecht. Ik hoop echter dat de omgekeerde vlaggen in de meimaand zijn verdwenen. Tijdens de dodenherdenking en Bevrijdingsdag hoort de vlag in de juiste positie te hangen. Als eerbetoon aan hen hun leven gaven voor onze vlag die het symbool is voor de vrijheid waarin wij nu al bijna tachtig jaar mogen leven.

Jaap van der Wagt, Hellevoetsluis

Ga in overleg

De omgekeerde vlaggen en de eens zo mooie rode zakdoeken hebben alles behalve een uitstraling van fierheid en trots op de boer. Zo snel mogelijk opruimen en gewoon in overleg gaan met elkaar en de regering zodat er een goed, stevig, natuurverantwoord beleid uitkomt.

Hennie van Ittersum, Harderwijk

Een eigen vlag

Om iedereen in zijn waarde te laten wil ik oproepen om positief te vlaggen. De lhbti+’ers draaien onze vlag ook niet om, maar komen trots met hun eigen kleurrijke vlag. Dat hoop ik ook voor onze boeren. Ik stel voor: een groene vlag met een boerenzwaluw.

Roel de Paus, Oegstgeest

Imago

Met alle respect voor onze boeren lijkt het mij nu een goed moment om de omgekeerde vlag binnen te halen. Het heeft geen meerwaarde en het siert ons mooie land niet. Bovendien komen de boeren dan weer positief in het nieuws en dat is de bedoeling.

Els Jutten-Kampman, Warnsveld