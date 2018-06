De boer overleeft al eeuwen dankzij innovatie en export

Ik heb zelf op kleine afstand een grote agrarische crisis meegemaakt. In Iowa, een staat vol soja en maisvelden, waar de boeren door de economische boycot van de VS hun oogsten niet meer aan de Sovjet-Unie konden verkopen. Daarnaast lukte het familieboerderijen niet meer om op te boksen tegen de veel grotere landbouwbedrijven die in opkomst waren en hun duizenden hectaren land veel efficiënter konden bewerken. Dat veranderde ook het dorp waarin ik woonde; mensen verlieten hun boerderij en vonden ander werk, soms ver weg. Een dergelijke landbouwcrisis zou Nederland iets later treffen, in de jaren negentig. Ook na de financi-ele crisis van 2008 werden boeren in beide landen weer getroffen.

Lees verder na de advertentie

Het is niet gek om in dit verband Amerika en Nederland in één adem te noemen. Uitgedrukt in euro's zijn ze respectievelijk nummer 1 en 2 als de grootste landbouwexportlanden ter wereld. Beide landen staan dan ook aan de frontlinie van innovatie, waardoor ze leidende rollen blijven spelen in landbouwproductie en -distributie. Het verschil tussen de twee landen is alleen niet de omvang of de productsoorten, maar hun historie. Nederlanders zijn al veel langer agrarische ondernemers dan de Amerikanen. Al duizenden jaren geleden verhandelden Friese veetelers hun kwaliteitsproducten op de markt. Al tijdens de late middeleeuwen was de Nederlandse landbouw gespecialiseerd en op de export gericht. Ook toen de Gouden Eeuw haar glans verloor, bleven boeren-innovators het goed doen. Grote en langdurige economische crises dwongen boeren soms om te vertrekken, waardoor veel Nederlanders aan het einde van de negentiende eeuw emigreerden naar Amerika, ook naar Iowa. Maar crises leidden op termijn tot voortgaande innovaties, waardoor de sector standhield.

Maatschappelijke positie Als de geschiedenis zich voortzet, zal de Nederlandse boer blijven innoveren en overleven, zelfs floreren. Soms doen we alsof ons huidige tijdsgewricht geheel nieuw is, alsof boeren in het verleden ook niet flink hebben moeten bijsturen. Natuurlijk zijn er nieuwe technologische uitdagingen die ook nog eens rekening moeten houden met klimaatverandering. En natuurlijk brengen hoge investeringslasten andere problemen met zich mee, zoals de moeilijkheden voor jonge boeren om een bedrijf te starten. Het is opvallend dat zowel de Amerikaanse als de Nederlandse overheid recentelijk geld heeft gereserveerd om deze groep te helpen bij het opstarten van hun bedrijf. Voedselproductie is en blijft zo belangrijk dat deze sector overeind zal blijven, met innovatieve boeren die dit voortbestaan mogelijk te maken. Ik maak me dus weinig zorgen over de in­no­va­tie­kracht van boeren, maar wel over hun maat­schap­pe­lij­ke positie Ik maak me dus weinig zorgen over de innovatiekracht van boeren, maar wel over hun maatschappelijke positie. We zijn al geruime tijd geen agrarische samenleving meer; slechts weinigen verrichten hun arbeid op het land. Maar zoals Trouw deze week rapporteerde: de boer heeft te maken met een samenleving die hem te weinig waardeert; kritische burgers stellen steeds hogere eisen aan de natuur en de kwaliteit van hun voedsel, waardoor boeren met meer regelgeving te maken krijgen. De markt biedt agrariërs weinig winst. In een versnipperd landschap voelen boeren zich ook minder goed vertegenwoordigd. Politici hebben doorgaans weinig kennis van landbouw. Boeren hebben het contact met hun omgeving in toenemende mate verloren en dat is een bedreiging voor hun toekomst. Kortom, de toekomst van de boeren hangt af van de samenwerking met anderen. Opnieuw zal innovatie uitkomst bieden, en dat gaat deze keer over het streven naar een duurzame levenshouding. Dat betekent dat boerderijen steeds meer gericht zijn op lokale markten of kwaliteits- of duurzaamheidsnetwerken en landbouwproducten telen en kweken die minder milieubelastend zijn. Zo gezien is de boer van morgen niet iemand die van crisis naar crisis gaat, maar in nauw contact met lokale consumenten de voedselketen verduurzaamt. 'Landbouw' en 'crisis' hoeven niet altijd verbonden te worden. James Kennedy is een van oorsprong Amerikaanse historicus met Nederlandse wortels. Hij vestigde zijn naam met de studie 'Nieuw Babylon in aanbouw', over de jaren zestig in Nederland. Sinds 2003 is hij als hoogleraar geschiedenis werkzaam in Nederland. Lees hier al zijn bijdragen.