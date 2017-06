De boer moet voorbij zijn eigen erf kijken

De provincie beantwoordt daarmee precies aan het beeld dat het Planbureau voor de Leefomgeving vorig jaar schetste van de gehele landbouwsector in Nederland: ‘Door de schaalgrootte en de nadruk op de wereldwijde export is er sprake van een onevenredig grote druk op het binnenlands milieu’.

In gewone mensentaal: het milieu wordt om zeep geholpen door de agrarische sector, in Brabant vooral door varkens- en kippenhouders. De stank, de overlast van fijnstof, het mestprobleem - ze schreeuwen om een oplossing om het platteland leefbaar te houden, de gezondheid van omwonenden te beschermen en de water- en natuurkwaliteit te waarborgen.

Nu het provinciebestuur eindelijk in actie lijkt te komen - eindelijk, want de problemen met de intensieve veehouderij in deze provincie zijn structureel - is het zaak om de rug recht te houden. De invloedrijke boerenbelangenorgansatie ZLTO bijvoorbeeld schreeuwt moord en brand over wat zij ziet als ‘desastreuze’ en ‘buitensporige’ maatregelen.

Het aardige van het Brabantse plan is juist dat boeren die écht goed bezig zijn extra ruimte krijgen

Rechter Zo wil de provincie, naast een betere mestverwerking, dat verouderde stallen die veel stikstof en stank uitstoten voor 2022 worden vervangen door emissie-arme exemplaren. Die nieuwe stallen moeten ook een slag kleiner zijn dan de oude. ZLTO dreigt met de rechter. Ze spreekt van een sanering, eist meer tijd om de boeren te laten omschakelen en benadrukt dat de Brabantse veehouders toch al zo goed bezig zijn. Die laatste reactie is onbegrijpelijk. Het aardige van het Brabantse plan is juist dat boeren die écht goed bezig zijn (‘excellente boeren’) extra ruimte krijgen. Hun bedrijf mag groeien tot 2,5 hectare, voor andere boeren houdt het bij 1,5 hectare op. Van een sanering lijkt evenmin sprake: voor het plan wordt immers een fonds gevormd van 30 miljoen euro, zo zijn Gedeputeerde Staten van plan. Het is bovendien lastig als boerenleiders zo nadrukkelijk met de rug naar de toekomst staan. Het boerenbelang strekt namelijk verder dan het eigen erf. Al in 2001 publiceerde een brede commissie onder leiding van oud-Rabobank-baas Herman Wijffels een rapport met als centrale boodschap dat de landbouw groener en duurzamer moet worden. Sindsdien is de stapel studies met een soortgelijke strekking enorm gegroeid. ZLTO staat op de rem, waar nu juist leiderschap, visie en durf nodig zijn. Gelukkig legt het provinciebestuur dat wel aan de dag. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

