De boer ís het verdienmodel van de agro-industrie

Het stikstofdebat is gepolariseerd. Aan de ene kant zien we na jarenlang pappen en nathouden nu een minister die haar rug recht houdt en het beleid richt op de grootste bron van het probleem: de grote veestapel. Aan de andere kant zien we boze boeren die de afgelopen jaren allemaal individueel hun uiterste best hebben gedaan om te voldoen aan normen en eisen. Luchtwassers, mestregistratie en mestuitrijregels, meer weidegang voor melkkoeien, en nog veel meer.

Ik snap dat hun ergernis groot is. Zoveel geïnvesteerd en nog is het niet genoeg. En als stank voor dank moeten er nu boerderijen verdwijnen. En als je nu buiten schot blijft, komen er dan nog strengere regels? Kun je dan nog uitbreiden als individuele boer?

Die laatste vraag is cruciaal voor het perspectief van de boer, en met name voor jonge bedrijfsopvolgers. Want de enige manier om binnen het huidige systeem een normale boterham te verdienen, is met schaalvergroting. De marges zijn zo laag dat de winst gemaakt moet worden op volume in plaats van op allerlei vormen van kwaliteit.

Behalve dan voor een kleine groep biologische boeren die hogere marges op hun producten verdienen, maar wel in een consumentenmarkt opereren die veel trager groeit dan een biologische oplossing van het stikstofprobleem vereist. Er wordt al biologische melk door de put gespoeld omdat er te veel van is. En de verwende consument die verslaafd is aan goedkope plofkippen, karbonaadjes van varkens die niet in de modder kunnen wroeten en melk van koeien die hun kalfjes niet zelf mogen zogen, is niet het enige probleem in het stikstofsysteem.

Want tussen de boer en de consument staat de agro-industrie, met een eigen groeibelang: winst. En ook die wordt behaald met volumegroei. Denk aan de slachthuizen, de zaadveredelaars en de veevoergiganten. Sommige van die bedrijven zijn eigendom van families die in de Quote 500 staan. Die landbouwelite heeft er groot belang bij dat de veestapel blijft groeien. Voor de boer is dat slechts een middel om het hoofd ­boven water te houden. Maar voor de landbouwelite is groei de corebusiness.

Welk perspectief is er nog voor de boer binnen het systeem?

Vorige week verwoordde een boer van Caring Farmers, een netwerk dat bewust kiest om buiten het gangbare systeem te boeren, het treffend in het tv-journaal: de boeren in het systeem hebben geen verdienmodel, maar zíjn het verdienmodel. Namelijk van de agro-industrie. En die heeft een enorme lobbymacht, vooral via het CDA en de VVD. Daarmee is de cirkel van het stikstofsysteem rond. Want het is door die lobbymacht dat alle kabinetten sinds de jaren tachtig het stikstofprobleem hebben gebagatelliseerd en vooruitgeschoven.

Terug naar het perspectief voor de boer. Welk perspectief is er nog binnen het volume-gedreven systeem? Ik ben bang dat dat nul is. Dat is een harde boodschap, want het is wel het systeem waarop alles rondom de boer ingericht is. Zoals krediet bij de bank of een hypotheek voor bedrijfsovername door een kind. Krediet is steeds gekoppeld geweest aan schaalvergroting, niet aan de omslag naar natuurinclusief boeren of biologische zuivel.

Het is de verantwoordelijkheid van het hele systeem, de overheid voorop, om perspectief te bieden aan de zich groen en geel ergerende boeren. Want die boeren zullen we nog hard nodig hebben voor een duurzame landbouwsector.