De boer hoort niet in de beklaagdenbank

Als mestfraude niet te bestrijden is, dan moet de sector maar kleiner. Dit was de strekking van het publiekelijke standpunt dat het Openbaar Ministerie (OM) onlangs innam over de aanpak van frauderende boeren. Een opvallend advies, om meerdere redenen. Ik zal er drie noemen.

Ten eerste gebeurt het niet vaak dat het OM op deze manier de publiciteit zoekt. Ze zijn tenslotte verantwoordelijk voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

Ten tweede moet je er vanuit kunnen gaan dat áls het gebeurt, de officier van het OM op z’n minst heeft nagedacht over het effect van deze (ongenuanceerde) uitspraken. In één klap worden vele goedwillende en hardwerkende boeren die zorgen voor ons voedsel, onterecht in de verdachtenbank gezet.

Ten derde vraag ik me af hoe men zou reageren als deze uitspraken werden gedaan over de aanpak van bijvoorbeeld verkeersovertredingen: dan maar minder auto’s. Of bij overtreding van het rookverbod op festivals: dan maar minder festivals. Dan zou het land te klein zijn. En terecht.

Watervogels

Ik stel voor dat we naar de feiten kijken. Er valt niet te ontkennen dat sprake is van hardnekkige fraude met mest. Eindelijk is er weer een minister van landbouw die hard werkt aan de aanpak van dit probleem.

Die aanpak in samenwerking met alle overheden is keihard nodig, juist voor die boeren die het wel goed doen. Met als uiteindelijk doel van het mestbeleid: de verbetering van de waterkwaliteit. En die is in de afgelopen twintig jaar sterk verbeterd, aldus Wageningen Universiteit in een onderzoek uit 2013. De onderzoekers gaven aan dat de nitraatconcentratie door het mestbeleid sterk is gedaald. Dat heeft bijgedragen aan een zichtbare toename van het aantal watervogels, zoals eenden, reigers en lepelaars.

Volgens het OM is een vermindering van de veestapel echter de enige oplossing. In reactie daarop wijs ik graag op het historische verloop van de dieraantallen in de landbouw.

Volgens het CBS is in de afgelopen 25 jaar het aantal varkens gedaald met 55 procent, melkkoeien met 17 procent, vleeskuikens met 7 procent en leghennen met 5 procent. Bovendien wil dit kabinet in gebieden met een zeer hoge vee-dichtheid productierechten opkopen om de druk op de omgeving te verminderen. Daar komt bij dat er door verstedelijking minder plek is gekomen voor landbouw en natuur. Niet voor niets pleitte ik onlangs voor een landelijk actieplan om het tekort aan groen in de steden aan te pakken. Tussen 1950 en 2016 is zo’n 550.000 hectare grond aan de landbouw onttrokken. Dat zorgt indirect voor een intensivering van de veehouderij.