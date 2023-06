De blik van de angstvallige Fransen is weer gericht op de banlieues

Is er een opstand in oververhitte migrantenbuurten of, erger nog, een burgeroorlog mogelijk? Dit is de vraag die vele Fransen zich angstvallig stellen sinds dinsdagochtend 8.30 uur. Op dat tijdstip schoot een politieagent de 17-jarige Naël in het Parijse voorstadje Nanterre.

Deze jonge automobilist met een migratieachtergrond probeerde te vluchten bij een politiecontrole (hij was nog geen achttien en zonder rijbewijs). Hij stierf toen de agent op hem schoot. Eerst loog de politie dat Naël het met zijn voertuig op de agenten had gemunt, maar later bewees een video het tegendeel. De motoragent zou tegen de adolescent ook nog hebben gezegd: “Ik ga een kogel door je hoofd jagen”.

Voetballers uit het nationale elftal

’s Nachts in Nanterre gingen jongeren de straat op om te rellen en tegen de opgetrommelde Franse ME te vechten. Er ging een vijftigtal auto’s in brand, evenals een school en een recreatiecentrum. Drie (zwarte) Franse voetballers uit het nationale elftal als Kylian Mbappé (“Ik heb pijn aan mijn Frankrijk”), Mike Maignan (“Altijd dezelfden die de dood vinden”) en Jules Koundé (“Het enige doel van journalisten is de waarheid geweld aandoen en het slachtoffer te criminaliseren”) maakten gisteren hun verontwaardiging kenbaar via Twitter.

Voor de komende nacht zijn 2000 ‘antirellenagenten’ (policiers antiémeute) opgeroepen. De angst die nu iedereen in Frankrijk bezighoudt, betreft een mogelijke herhaling van de rellen uit 2005 in de Franse banlieues.

Op 27 oktober 2005 vonden twee jongeren met een migratieachtergrond per ongeluk de dood (geëlektrocuteerd in een transformatorhuisje), toen ze aan een politiecontrole probeerden te ontsnappen. Er volgden drie weken van gewelddadige rellen in heel Frankrijk en het land balanceerde aan de rand van een burgeroorlog. Er gingen tal van overheidsgebouwen in vlammen op, en negenduizend auto’s. Er werden bijna drieduizend aanhoudingen verricht en 56 politieagenten raakten gewond.

De situatie is nu explosiever

Als deze situatie zich herhaalt, zullen de gevolgen mogelijk nog heviger worden. De aanleiding is nu ernstiger en de situatie in de verpauperde banlieues, die door drugshandel onveiliger zijn gemaakt, is nu explosiever. Er wordt al een vergelijking getrokken tussen de dood van Naël en de moord op George Floyd in de VS in 2020.

Anders dan achttien jaar geleden hebben nu wapens, waaronder kalasjnikovs, hun weg naar die voorstadjes gevonden. In Marseille alleen stierven vorig jaar 32 mensen door afrekeningen tussen drugsbendes. Er is ook sprake van pogingen tot separatisme in bepaalde banlieues waar islamisten hun invloed op jongeren hebben vergroot.

Daarbij is de politieke polarisatie tijdens het presidentschap van Emmanuel Macron enorm toegenomen, terwijl de middenpartijen zijn verzwakt. De radicaal linkse partij LFI (75 gedeputeerden in de Franse Assemblée Nationale) is in de banlieues goed vertegenwoordigd en hekelt regelmatig ‘het politiegeweld’. LFI riep gisteren in herinnering dat vorig jaar 13 mensen door politiekogels werden gedood tijdens verkeerscontroles (27 duizend vluchtpogingen in 2021).

Aan radicaal rechtse kant bevindt zich de RN van Marine Le Pen (88 gedeputeerden) die onomwonden de kant van de politie kiest en opmerkt dat ieder jaar bijna zevenduizend agenten gewond raken tijdens hun dienst. De situatie is in Frankrijk zeer verontrustend en de komende nachten zullen bepalend zijn.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.