De bitterheid over de warme ontvangst van de Oekraïners is heel begrijpelijk

Stel dat ik moest bepalen welke foto er morgen op de voorpagina van de krant zou komen en ik koos voor een aangrijpend beeld uit Jemen, een kind op de rand van de dood, slachtoffer van de verschrikkelijke oorlog die daar al sinds 2015 gaande is. Het zou me vast niet in dank worden afgenomen. ‘Nu even niet’, zou de teneur zijn, en terecht.

Op feestjes wil het nog wel eens voorbij komen als gespreksonderwerp: waarom haalt de ramp van dichtbij wel de krant en die van ver weg niet? Waarom wel aandacht voor dit conflict, en niet voor dat? Zijn mensenlevens hier meer waard dan daar? Begrijpelijke vragen, waar niet altijd goede antwoorden op te geven zijn, ook omdat er zoiets is als een collectieve focus, die steeds weer verandert. Zelf vond ik het jammer dat de belangstelling voor Oost-Europa na de omwenteling van 1989 al snel weer verslapte, anderen zullen met heimwee denken aan de jaren dat Latijns-Amerika nog belangrijk werd gevonden, en waar is de tijd gebleven dat we elke dag lazen over Israël en de Palestijnen?

Blauw-gele tompoucen

Ik heb geleerd me bij die dingen neer te leggen, en niet meteen schande te roepen als een regio wegzakt in de concurrentie om belangstelling en een andere alle aandacht opeist. Ook ik sta op met de Oekraïne-oorlog en ga ermee naar bed, het voelt als naast de deur, het zet heel Europa op zijn kop en leidt tot een golf van solidariteit onder de Europese burgers – ik vind dat mooi, ik ga niet zeuren over het vluchtige zwaan-kleef-aaneffect of over de beperkte houdbaarheid van blauw-gele tompoucen.

Tegelijkertijd lijkt me de bitterheid onder andere vluchtelingen en hun pleitbezorgers volkomen begrijpelijk; het schrijnt gewoon. Het meest op die plekken – zoals in Polen – waar op hetzelfde moment Oekraïners met open armen worden ontvangen en andere vluchtelingen – Soedanezen, Irakezen, overige niet-Europeanen – terug worden gestuurd naar de bossen van Wit-Rusland en überhaupt niet de kans krijgen om asiel aan te vragen. Maar ook op de plekken, denk aan de Griekse eilanden of de grensstreken van Kroatië, waar mensen eindeloos wachten, als ze niet worden tegengehouden of teruggeduwd, soms de zee op, richting Libië. Mensen uit Syrië, Eritrea, Afghanistan – en ja, ook uit minder ellendige landen.

Koehandel over de rug van minderjarigen

Wat ook bitter stemt bij het welkom voor de Oekraïners zijn de harde politieke gevechten in Den Haag om vijftig asielkinderen meer of minder, de koehandel over de rug van minderjarigen bij de Moria-deal, de kilheid van partijen die naar de rekenmachine grijpen zodra ze in de verte een vluchteling zien.

Zeggen dat het contrast wel erg groot is, betekent geen kritiek op de ontvangst van de Oekraïners; we trekken de boel niet recht door ook hen zoveel mogelijk te weren. Het is andersom. Als we, geconfronteerd met een oorlog als die in Oekraïne, allerlei bureaucratische hindernissen gewoon terzijde schuiven, leert dat ons dan niet dat dat vaker kan?

Over Jemen zullen we de komende tijd niet veel horen, en dat begrijp ik. Maar het gaat er niet goed.