De binnenstad vulde zich met lichamen waar witte armen en benen uitstaken

Op zijn allerlaatste ochtend, vrijdag, was het nog ijzig geweest, de rijp stond in de vroegte wit op mijn schuurdak.

Amper twee dagen later bereikte de temperatuur in de binnenstad de 24 graden. Alsof de lente na één dag in de zomer was overgegaan, terwijl ik die lente nog niet eens had verwelkomd. Natuurlijk had hij zich al aangekondigd middels rillende narcissen en knoppen in magnolia's, maar zoals hij binnenviel met plots omhoog rennende warmte, dat was toch een verrassing.

Snoeischaren Maar wat een opluchting om zo veel zich ontsluitende buitenruimte, om de eerste stoelen onder de verweerde tuintafel, om het licht gloeiende zonlicht op de huid, om uitvouwende hortensia's, om het roze van de prunus, om het geel van de forsythia, om bomen die in blad schieten. In tuinen hapten snoeischaren door haagbeuken en rozenstammen. De binnenstad vulde zich zondag met lichamen waar witte armen en benen uitstaken, of, nog heel onzeker, benen in zwarte panty's. De terrassen puilden uit en als je je ogen sloot dan steeg van alle pleinen en straten gekwetter omhoog - de stad liep vol geluid. Blikjes, rietjes, pakjes, bakjes, peuken, het publieke domein was ook weer open voor vervuiling Het gekwetter zette zich voort op de sociale media, waar men gretig de lenteprikkels deelde. Er was kikkerdril gespot bij het Zwanenwater in Callantsoog, de eerste drie boerenzwaluwen keerden terug in Friesland, op de buitenplaatsen Elswout en Duinvliet bloeiden wel zestig stinzenplanten en in de vermaledijde Oostvaardersplassen bokten en sprongen de konikshengsten alsof er niets was gebeurd. De gehakkelde aurelia, de dagpauwoog, de citroenvlinder, de kleine vos, ze waren er allemaal weer, alsof iemand ze als bij toverslag of met een onhoorbare klaroenstoot had besteld. Een medewerker van het bezoekerscentrum in het Dwingelderveld wees op de verrukkelijke geur van de wilde gagel. Foto's gingen rond van nestbouwende merels, van bloeiende bosanemonen, van glazen witte wijn met een ster van zonlicht. De mensen keken elkaar nog wat bleekjes aan, maar je voelde iets feestelijks ontwaken, al waren er direct de waarschuwingen van het RIVM om op je hoede te zijn voor teken. Ook voor hen was het feest begonnen.