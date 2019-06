De bijna-doodervaring van Chad Haga, wielrenner én toppianist

De slungelige renner veranderde ook helemaal toen hij achter de piano ging zitten. Hij werd één met het instrument. Zijn bovenlichaam wiegde mee, zijn ogen waren half geloken. Alsof hij niet merkte dat er mensen keken. Chad Haga kon niet alleen goed fietsen, maar ook geweldig pianospelen, bleek.

Toen Chad zondag de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia won, dacht ik meteen aan zijn muziek. Op YouTube vond ik een filmpje waarin hij de Prelude in cis mineur van Sergei Rachmaninoff speelt. Voor hij begint, vertelt hij het verhaal achter de compositie: Rachmaninoff had een droom waarin hij op een begrafenis was. Hij liep naar de kist toe, en kwam tot de schokkende ontdekking dat hij het zelf was, de overledene in die kist.

Chad begint te spelen, in het filmpje. Uit zijn hoofd. Het is nog beter dan ik me herinner. Het is prachtig, gevoelig. Zijn gezicht is ontspannen. En zonder de grote littekens nog.

De huid rond zijn mond is een soort pulp, zijn rechter oogkas is een grote zwelling met bijna perfect getekende blauwe oogschaduw

Net oorlog Waar denk je aan als je bijna dood gaat? Aan zulke muziek? Zie je je leven voorbij trekken, zoals ze zeggen? En als je nog jong bent, zoals Chad toen hij bijna stierf op zijn 27ste, zie je dan de dingen die je nog had willen bereiken? Zie je jezelf een Giro-etappe winnen, bijvoorbeeld? Journalist Nick Klaessens was erbij toen Chad en vijf van zijn ploeggenoten frontaal werden aangereden op trainingskamp in Spanje, in januari 2016, door een Britse vrouw die aan de verkeerde kant van de weg reed. Hij schrijft later in het AD dat het net oorlog was, zo groot was de ravage, de wonden en het bloed. Over Chad vertelt hij: “De huid rond zijn mond is een soort pulp, zijn rechter oogkas is een grote zwelling met een bijna perfect getekende blauwe oogschaduw.” Chad is nog bij kennis en heeft niet door hoe erg hij eraan toe is. De in allerijl gearriveerde artsen wel: er wordt meteen een traumahelikopter opgeroepen. Intussen blijft Chad dezelfde zinnen herhalen. Wat is er gebeurd? Is iedereen oké? Wielrennen is een mooie sport, maar we hoeven er niet voor te sterven!