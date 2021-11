De bewegingsvrijheid die we nog altijd hebben rechtvaardigt het woord lockdown niet

Toen NOS-verslaggever Ron Fresen op maandagmiddag 14 december 2020 richting het Binnenhof fietste, zag hij overvolle winkelstraten, gevuld met mensen die nog snel kerstinkopen wilden doen. Het was een direct gevolg van een bericht dat hij eerder die dag samen met een collega op de website van de omroep had geplaatst: ‘Bijna alles dicht, harde lockdown’.

Fresen arriveerde op de redactie van de NOS en riep uit: “O mijn hemel, wat hebben we aangericht!” In zijn pas verschenen boek Acht jaar Achtuur blikt hij terug op die bewogen dag. Mark Rutte zou de lockdown pas die avond afkondigen in een toespraak vanuit het Torentje, maar het nieuws lag dus al rond het middaguur op straat. Met commotie in het hele land tot gevolg.

Er is veel irritatie, vooral in de Tweede Kamer, over de coronabesluiten die haast zonder uitzondering uitlekken voordat ze de persconferenties bereiken. Het is begrijpelijke ergernis, zeker, maar je kunt journalisten niet verwijten dat ze hun werk doen of van ze verlangen dat ze belangwekkend nieuws voor zich houden.

Maar soms schuurt het. Vorige week donderdag lekten links en rechts de adviezen van het OMT uit, een dag voor het kabinetsbesluit hierover. De wetenschappers zouden lockdown-achtige maatregelen willen, voor enkele weken. Ook nu: tumult, protest, boosheid. Hoe durven ze in Den Haag?

Een lockdown-light

In het OMT-advies komt het woord lockdown niet voor. Toch gleed Nederland volgens media een mini-lockdown in, een lockdown-light, een gedeeltelijke lockdown (een ‘partial lockdown’, aldus The Guardian). Niet-gevaccineerden in Oostenrijk weten wel beter. In Nederland kunnen kinderen naar school, we kunnen sporten, winkelen, bezoek ontvangen, eten en drinken in de horeca, zij het iets beperkter. De scherpere maatregelen duperen velen, maar de bewegingsvrijheid die mensen nog altijd hebben rechtvaardigt niet het woord lockdown, met welke nuance dan ook.

Het OMT-lek van donderdag bracht ook iets goeds. Die ochtend sijpelde door dat de medisch adviseurs het kabinet voorstelden om de cultuursector te sluiten. Bioscopen, musea en theaters dicht, plekken waar strenger dan waar ook wordt gecontroleerd op coronapassen. Een sector, nota bene, die zich al anderhalf jaar lang in de steek gelaten voelt in deze crisis en niet gezegend is met een luidruchtige, of zelfs licht intimiderende lobby (zoals de horeca).

Toch kwam er protest uit de culturele wereld op gang, subtiel, zonder geschreeuw, zonder verkapte dreigementen over het negeren van de regels (opnieuw, de horeca). Zo appte een gelauwerd pianist na het uitlekken van het OMT-advies veelvuldig met Hugo de Jonge over de in zijn ogen desastreuze voorstellen.

Muzikanten en theatermakers hebben ondervonden hoe de politiek in deze crisis voorrang gaf aan economische belangen, boven culturele. Er zijn perioden geweest waarin de bibliotheek dicht moest en Ikea open mocht blijven. Dat is de culturele sector deze keer deels gespaard gebleven. Het OMT-advies werd op dit punt genegeerd. Binnen het kabinet bestonden al grote twijfels over het nut van sluiting. De pianist hoopt dat zijn lobby zin heeft gehad. Het voelde alsof hij De Jonge het laatste zetje gaf.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.