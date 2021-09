De bestrijding van georganiseerde misdaad is plotseling een heel links ­thema

Criminaliteit is toch meer het onderwerp van rechts, dan van links. Wie bezorgd is over de macht van de georganiseerde misdaad, zal intuïtief eerder aan een stem voor rechts, dan voor links denken.

De Italiaanse journalist Roberto Saviano schrijft een woedend essay naar aanleiding van de moord op Peter R. de Vries. Nederland, zegt hij, is een belastingparadijs. Daarmee trek je veel kapitaal aan en dat is gunstig voor Nederland. Maar zegt hij, wie zoveel geld zo makkelijk laat binnenkomen, kan de herkomst van al dat geld niet meer traceren – wit en zwart geld zijn niet meer te onderscheiden. Dus is belastingparadijs Nederland ook een magneet voor narco-geld. Wat valt op?

De linkse partijen, de SP voorop, hebben een onderwerp op de agenda gekregen dat het goed doet: bestrijding van het neo-liberalisme. Neo-liberalisme is een dogmatisch geloof in de markt – en leidt volgens links tot allerlei ellende. Tot doorgeschoten privatisering, roofkapitalisme, gigantische inkomensverschillen, ziekhoge inkomens voor topbestuurders, idioot lage belasting­afdrachten door multinationals die zich in belastingparadijzen vestigen.

Saviano zet de sterke positie van de georganiseerde criminaliteit in Nederland in het frame van het neo-liberalisme. Nederland trekt met lage belastingen grote bedrijven aan, maar ook georganiseerde misdaad – is daardoor de neo-liberale witwasserette van Europa. Neo-liberalisme leidt tot economische ongelijkheid, maar ook tot meer criminaliteit. En zo is bestrijding van georganiseerde misdaad plotseling een heel links ­thema.