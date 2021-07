De begroetingszoenen worden niet gemist, de omhelzing wel: ‘Een boks geven lijkt me het veiligst’

Knuffelen, zoenen? Of ondanks de vaccinatie afstand houden? De zoenen worden niet zo gemist, de omhelzing wel. Sommige lezers durven het knuffelen nu weer aan. “Maar ik vraag wel eerst of het kan.”

Mondkapje

In de supermarkt draag ik nog steeds een mondkapje. Juist omdat mensen daar binnen anderhalve meter van elkaar komen. Bovendien lopen er ook jongeren rond, die niet zijn ingeënt. Ik kan het nu ongemerkt krijgen en kwetsbare mensen toch besmetten, ondanks hun vaccinatie. Ik blijf waar nodig voorzichtig met mijn AstraZeneca-prikken.

Joke Zonneveld Amstelveen

Eerst vragen, dan knuffelen

In maart kregen mijn man en ik de tweede prik en inmiddels zijn we gewend aan de bescherming. Zoenen, in ieder geval de variant met drie stuks, heb ik afgeschaft. De anderhalve meter zit erin gebakken. Onze kinderen, kleinkinderen, naaste familie en vrienden geef ik graag weer een knuffel. Ik vraag wel eerst of dat mag! Zo lang leven zonder aanraking, dat is niet goed voor een mens. De deltavariant rukt op. Laat iedereen die prikken halen.

Truus Groothuis Culemborg

Boks

Omdat al veel langer bekend is dat virussen (griep, corona) zich via menselijk contact verspreiden, ga ik dat beperken. Een knuffelaar was ik al niet. Het geven van een ‘boks’ lijkt mij een acceptabel alternatief. Om verwarring te voorkomen is het misschien een idee dat er zoiets als een speldje komt waarmee je kunt laten zien waar je staat in de sociale omgang.

Jan Heijmans Utrecht

Paraplu

Wat Monic Slingerland betreft wordt het mondkapje een gebruiksvoorwerp als de paraplu. Die vergelijking gaat mank. Zoals Jaap van Dissel al opmerkte, bieden de mondkapjes vooral schijnveiligheid. Veel kapjes bieden totaal geen bescherming. Afstand houden is een kwestie van respect voor andermans opvatting wat mij betreft. Maar er krampachtig mee omgaan, is misschien nog beangstigender dan het virus zelf. Lijdt een mens niet het meest door het lijden dat hij vreest?

Paul Konings Posterholt

Als vanouds

Ik maak deze week twee begrafenissen mee. De aanwezigen, vanuit heel Nederland bij elkaar gekomen, zoenen en knuffelen elkaar alsof er nooit corona is geweest. Ze zijn allemaal boven de zestig en ongetwijfeld gevaccineerd, maar toch maken ze zichzelf en de ander onnodig kwetsbaar. Ik denk dat de hele vraag of we al kunnen knuffelen of niet nu al achterhaald is.

Sybrand van Dijk Roderwolde

Spagaat

Veel zoenen, zeker drie keer, dat kwam bij mij niet altijd aan. Ik ben blij dat we van die verplichte zoenen af zijn, zoals bij recepties. Bij sommige vrienden kwam er een omhelzing bij, dat zegt mij veel meer. Nu zit ik vaak in een spagaat: ik vraag van tevoren wat we doen bij een begroeting, maar daardoor is de spontaniteit er vanaf. Het maakt de situatie ongemakkelijk. Bij sommige vrienden bleef je elkaar vertrouwen, ondanks de corona: dikke zoenen en omhelzingen. Maar bij andere vrienden voel ik mij melaats. Zoveel samen gedeeld en dan dit? Ik denk dat relaties worden verstoord.

Berna van der Tol Hoofddorp

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.