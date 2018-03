De as van de EU kan weer draaien

Niet alleen omdat die duidelijke uitslag een eind maakt aan vijf maanden politieke onzekerheid in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland. Maar ook omdat met de beoogde coalitie de as van de Europese Unie weer kan draaien.

En dat is nodig. Na het besluit van de Britten om de EU te verlaten is de unie op zoek naar een nieuwe invulling van haar taken. Dit jaar wordt in dat opzicht cruciaal. De lidstaten zijn begonnen aan de onderhandelingen over de financiën, de exitgesprekken met de Britten moeten voor het eind van dit jaar tot concrete resultaten leiden, en de EU-leiders willen een nieuwe visie neerzetten voordat de kiezers volgend jaar weer voor het Europees Parlement mogen stemmen. De unie kan niet stilstaan, en kan al helemaal niet achteruit, zoals de politicologe Turkuler Isiksel het zaterdag in deze krant samenvatte, want dan valt ze om. Maar de unie moet ondertussen wel voorzichtig van richting veranderen.

Het was niet verrassend dat premier Rutte zich in dat proces terughoudend opstelt, zijn politieke reserve ten aanzien van Europese vergezichten is bekend. Eerst maar eens gewoon de afspraken nakomen, en laat vooral iedere lidstaat zelf zijn zaakjes op orde krijgen, aldus Rutte vrijdag tijdens een lezing in Berlijn. Tegelijkertijd toonde hij gelukkig wel ambitie op klimaatgebied, en pleitte hij voor een eensluidend Europees asielbeleid met gezamenlijke bewaking van de buitengrenzen. Ook dat is in beweging blijven, zij het dan op deelterreinen.