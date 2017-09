De angsttumor klopt in onze keel

Het was een maand of tien geleden nog maar een hypothetisch knobbeltje. En op 8 november vorig jaar verkeerde het nog in de embryofase. Maar nu is voorheen het knobbeltje uitgegroeid tot een gezwel van kracht vier op de schaal van onze vrees. En met de kernproef van zondag in Noord-Korea is de angsttumor omhooggekropen en klopt hij in onze keel. Het rare is dat het niet de slechterik is die ons bezighoudt, maar de man die, althans op papier, de ‘good guy’ hoort te zijn. Onze angst werd gisteren in de Volkskrant goed in beeld gebracht door cartoonist Bas van der Schot. In zijn strip zie je tot zes keer toe Donald Trump naar een rode knop op tafel wijzen en vragen: “Mag ik nu?” En zes keer zie je de generaal naast hem antwoorden: “Blijf tweeten”.

Lees verder na de advertentie

Tekst loopt door onder de strip.

Zou het? Zou de uitgetwitterde 45ste president van de Verenigde Staten de ultieme handeling kunnen verrichten? Een week of drie vóór de laatste Noord-Koreaanse kernproef werd een opiniepeiling gehouden in de Verenigde Staten. De vraag was of Trump zijn land een internationaal conflict binnen zou kunnen rommelen. Toen al geloofde 68 procent van de geënquêteerden dat hij dat kan.

Is er nog hoop op een gunstige wending? Volgens journalist Tony Schwartz wel. Deze Amerikaan schreef dertig jaar geleden een boek dat dertien weken de bestsellerlijst van The New York Times aanvoerde: ‘Trump: The Art of the Deal’. Maar intussen is Schwartz een van de felste criticasters van zijn vroegere onderwerp, en al zijn getwitterde haat heeft Trump als doelwit. Half augustus was hij er zeker van en gaf hij zijn 125.000 volgers de primeur: ‘Trumps presidentschap is feitelijk ten einde. Het zal me verbazen als hij het einde van het jaar haalt. Waarschijnlijk zal hij deze herfst ontslag nemen. Maar eerder is ook mogelijk.’

Eerst nog een keertje Donald, daarna wil Ivanka een gooi doen naar het presidentschap

Waarop deze bewering is gebaseerd, is niet duidelijk. Wellicht voedt Schwartz zijn theorie min of meer met het historische dieptepunt in populariteit van Trump. Volgens opiniepeiler Gallup vindt nog maar 34 procent van de Amerikanen hem een goede leider (het vorige ‘record’ stond op naam van Gerald Ford met 37 procent). Maar er zijn ook andere, sombere geluiden voor Trump-haters, zoals dat van historicus en publicist Edward Luttwak. In juli publiceerde hij in The Times Literary Supplement een opmerkelijk essay getiteld: ‘Waarom de Trump-dynastie zestien jaar gaat duren’.

Volgens hem is het electoraat van Trump standvastig, steeds bozer en zal het hem hoe dan ook steunen om over drie jaar herkozen te worden. Aan zijn herverkiezing wordt nu al met man en macht gewerkt.

Daarna zou zijn dochter Ivanka Trump een gooi willen doen bij de verkiezingen van 2024 en 2028. Volgens Luttwak, die ­beweert zich ‘op eigen bronnen’ te baseren, is zij al druk bezig zich in te werken bij haar vader. Haar doel? De eerste vrouwelijke Amerikaanse president worden.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.