De angst dat de nieuwe transgenderwet de medische transitie makkelijker maakt is onterecht

Een nieuw wetsvoorstel wil het makkelijker maken om geslachtsvermelding op de geboorteakte te veranderen. Elise van Hoek van de christelijke organisatie NPV-Zorg voor het leven vindt dat gevaarlijk (Opinie, 13 september). Maar ik sta te springen van blijdschap.

Ik was 14 toen ik uit de kast kwam als transgenderpersoon, doodsbang dat ik niet meer welkom zou zijn in mijn christelijke familie en in de kerk. Niets bleek minder waar. Ondertussen ben ik 21, jeugdwerker in de Protestante Gemeente Hoofddorp, theologiestudent en openlijk transgender.

Op Schiphol hield ik de wachtrij ooit een kwartier op omdat ik eruitzag als een jongen, maar er een V in mijn paspoort stond, dus ze wisten niet wie me moest fouilleren. Een vriendin botste met een treinconducteur, omdat ze eruitzag als een vrouw maar er een M op haar ov-kaart stond. Het is potentieel onveilig om niet je gewenste geslachtsvermelding te hebben.

Geen deskundigenverklaring meer nodig

Ik kreeg mijn M pas na een deskundigenverklaring. In het wetsvoorstel is die niet meer nodig. Daar zijn goede redenen voor. Ten eerste geeft dit trans- en interseksepersonen meer zelfbeschikking. En terecht, want de deskundigen zélf geven aan dat hun rol overbodig is. Ten tweede wordt het wijzigen van geslachtsvermelding ook mogelijk voor mensen met weinig geld: een verklaring kost 100 tot 200 euro.

Van Hoek verwart in haar opiniestuk de juridische en de medische kant van de transitie. De voorziene nieuwe wet gaat over de juridische transitie en maakt de medische transitie niet laagdrempeliger.

Negatieve beeldvorming rondom transgenderpersonen praat mensen angst aan. Bijvoorbeeld voor ‘sociale besmetting’, alsof trans zijn een ziekte is én een modeverschijnsel. Alsof het geen gigantische opgave is om tegen de stroom in te zeggen: dit ben ik niet. Openlijk transgender zijn is geen trend. Het is een fundamentele keuze voor jezelf, en die is van levensbelang.

Begrijpen en aanvaarden wie je bent

In anderhalf jaar tijd heb ik meegemaakt hoe zeven jonge transpersonen een einde aan hun leven maakten. Wist je dat 69 procent van de transpersonen suïcide overweegt, dat 21 procent een suïcidepoging doet en dat hun pogingen vier keer vaker ‘slagen’ dan bij mensen die niet trans zijn? En dat christelijke transgenderpersonen zeven keer vaker een poging doen dan niet-gelovige transgenderpersonen? (Cijfers van Movisie.) Deze percentages dalen drastisch in een omgeving die begrijpt en aanvaardt wie jij werkelijk bent. Dat redt levens.

Dat steeds meer transgenders hun verhaal delen is positief. Dat zorgt ervoor dat anderen zich kunnen spiegelen en herkennen in hun verhalen, zoals demissionair minister Hugo de Jonge aangeeft, en helpt ze de weg vinden naar specialistische zorg.

De NPV, de werkgever van Van Hoek, zegt over zorg: “Binnen een christelijke medische ethiek is het streven naar lichamelijke of psychische gezondheid niet het hoogste doel. Een christelijke ethiek zoekt naar de ‘zin’ in gezondheid en ziekte, lijden en dood. Goede zorg is ‘heilzaam’ in de brede zin van het woord. Ze heeft oog voor alle kanten van het mens-zijn: lichaam, ziel en geest.”

Gemaakt zoals God het heeft bedacht

Er zit geen ‘zin’ in het lijden van transgenderpersonen als er zorg geleverd kán worden die dat lijden onnodig maakt. Het is niet altijd ‘heilzaam’ om het lichaam te laten voor wat het is. Ik had lichamelijke verandering net zo nodig als erkenning van mensen om mij heen. Om mijn geest tot bloei te laten komen en te kunnen inzien dat ik wonderlijk ben gemaakt zoals God mij heeft bedacht. Wie ik van binnen ben, want dat maakt wie wij als mensen zijn.

De transgenderzorg loopt vast en mensen staan jaren op de wachtlijst voor essentiële hulp. Juist vanuit een christelijk perspectief zou hun welzijn het zwaarst moeten wegen. Of hoeven we onze naasten alleen lief te hebben als ze precies zijn zoals wij?

Dit wetsvoorstel is een eerste stap in de aanpak van een dringende noodzaak, met erkenning en steun.

Lees ook:

Geslachtsverandering bij kinderen is spelen met vuur. Wat als deze jonge tieners als volwassene spijt gaan krijgen?

Jongeren met genderproblematiek zijn niet gebaat bij de wijziging van de wet waardoor ze gemakkelijker kunnen veranderen van genderidentiteit, betoogt Elise van Hoek van de christelijke organisatie NPV-Zorg voor het leven.

Belangenclubs blij met versimpelen wijziging geslachtsregistratie

Belangenorganisaties voor transgender personen zijn blij dat het wijzigen van een geslachtsregistratie binnenkort mogelijk makkelijker wordt. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker diende dinsdag een wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer.