De alternatieve geneeswijze hoort thuis bij de religies

Die zijn zelden of nooit ziek en leggen gewoon op negentigjarige leeftijd het moede hoofd voorgoed neer. Maar de meesten lopen van alles op. Infecties, botbreuken, brandwonden, snijwonden. Allemaal in de loop van de eeuwen steeds beter te behandelen. Duidelijke diagnose. Duidelijke remedie.

Lees verder na de advertentie

Ik ken een huisarts, die zegt: "De meeste ziekten gaan vanzelf over, aan de rest ga je dood." Het is een wat pregnante manier om te zeggen dat de arts werkt in het gebied tussen 'vanzelf over' en 'dood'. Hij probeert de dood op afstand te houden door nuttige behandelingen. Longontsteking was ooit een ziekte die vanzelf overging of waaraan je overleed. Tot de antibiotica de dood terugdreven. Ben je nu heel oud, dan wordt longontsteking weer gezien als de brenger van verlossing uit het leven en is behandeling vooral verzachtend.

Er zijn ziekten die ingewikkeld zijn. Die het immuunsysteem aanvallen, kwaadaardige tumoren, erfelijke weeffouten. Diagnose is duidelijk, maar remedie nog niet of slechts ten dele. Ziekte wordt chronisch of is oorzaak van een vroege dood. We proberen dit of dat, op hoop van zegen. Daar wordt geneeskunde geneeskunst. Kennis van de kwaal, van de patiënt, van de omstandigheden, van de mogelijkheden. Hoe meer elementen moeten worden gecombineerd, hoe kunstiger het wordt. De arts in de frontlinie wordt ondersteund door een leger onderzoekers en farmaceuten, die allemaal hun weg zoeken uit het labyrint van een complex probleem. Soms met succes, soms niet.

Iemand die wel gelooft in homeopathie heeft er ook geen baat bij, omdat het middel nu eenmaal niet werkt

Dan zijn er klachten die moeilijker te omschrijven zijn en waarvan de oorzaak niet achterhaald kan worden, of klachten die ondanks diagnose en behandeling aanwezig blijven. Ook daar is geneeskunde geneeskunst.