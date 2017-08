De afwezige vader is geen exclusief NederMarokkaans verschijnsel

Een opmerking van collega-columnist Ephimenco bracht me op de facebook-pagina van eveneens collega-columnist Abdelkader Benali. Wat wordt er door prominente NederMarokkanen gezegd over het relatief hoge aandeel van Marokkaanse jongeren bij terroristische aanslagen? – vroeg Ephimenco zich af.

Alleen bij Benali vond hij wat terug. Of liever gezegd: hij en Benali vonden iets níet terug: de vader. 'Wat opvalt […] is de verpletterende stilte van de vaders,' aldus Benali in een korte maar trefzekere observatie. 'Vaak staat er in een bijzin dat de vader al vroeg buiten beeld was, dat er sprake was van een problematische gezinssituatie of dat de vader alweer een tijdje hertrouwd is.'

Afwezige vaders en gebroken gezinnen vormen één van de (meestal zes) categorieën die als ‘voorspellers’ van onheil worden gebruikt

In zijn column van zaterdag raakte Benali dat punt opnieuw aan Ephimenco kon zich er wel in vinden. 'Maar is dat ook alles?', vroeg hij zich af. Nee, dat is waarschijnlijk niet alles. Tenslotte raken ook veel Marokkaanse jongens in zo’n situatie niet op het verkeerde pad. In een mensenleven is nu eenmaal zelden één factor allesbepalend. Voor de simpele oorzaak-gevolgrelaties waarin de natuurwetenschappen excelleren is de sociale werkelijkheid veel te ingewikkeld.

Oer-Nederlandse kringen Maar het is ook niet alles omdat die afwezige, of gewelddadige, of liefdeloze vader, kortom ‘een vader die niet ondersteunt’ en ‘die geen vader kon zijn’, zoals Benali schrijft, geen exclusief NederMarokkaans verschijnsel is. Je vindt hem overal, niet in de laatste plaats in de oer-Nederlandse kringen die nog altijd de meerderheid van dit land uitmaken. En ook daarvoor geldt dat kinderen (opnieuw vooral jongens) die daarmee opgroeien een fiks grotere kans hebben te eindigen in marginaliteit, criminaliteit of wat je verder je kinderen niet toewenst. In sociaal-wetenschappelijk onderzoek is dat al sinds lang onomstreden. Afwezige vaders en gebroken gezinnen vormen één van de (meestal zes) categorieën die als ‘voorspellers’ van onheil worden gebruikt. Vreemd genoeg verdwijnt dat besef als sneeuw voor de zon wanneer het in het maatschappelijk debat op andere zaken aankomt. Al zo’n halve eeuw staan vaders in een ongunstig licht. Ze zijn tyranniek, knevelen de vrijheid van vrouw en kinderen, zijn zonder uitzondering reactionair en in het beste geval impliciet, in het slechtste expliciet gewelddadig – aldus de sixties. De samenleving moest weinig meer van hen hebben en was op weg ‘vaderloos’ te worden, zo stelde de psychoanalyticus Alexander Mitscherlich aan het begin van dat decennium al vast. Hij maakte zich er zorgen over, en dat zouden profetisch blijken. Een samenleving die vaders systematisch ondermijnt moet niet verbaasd zijn wanneer een aantal van hen er het bijltje bij neergooit

Verantwoordelijkheidsgevoel De meeste kinderen (jongens) groeien vaderloos op omdat hun verwekker met of zonder echtscheiding uit beeld verdwijnt. Daar zit nogal eens een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel achter, aldus Benali. Ook dat blijft niet beperkt tot Nederlanders, al dan niet met Marokkaanse achtergrond. Ruim twintig jaar geleden probeerde de ‘Million Man March’ in Washington dat al (vooral zwarte) mannen in te prenten. Maar het is niet het hele verhaal. Een samenleving die het aanzien van vaders systematisch ondermijnt moet niet verbaasd zijn wanneer een aantal van hen er het bijltje bij neergooit. Wie volhoudt dat vrouwen nu eenmaal veel betere opvoeders (zo niet betere mensen) zijn en echtgenoten kunnen missen als kiespijn, roept op den duur vanzelf vaderloosheid op. Diezelfde jaren zestig/zeventig wekten soms de indruk dat een vrouw eigenlijk nog niet ‘bevrijd’ was wanneer ze niet minstens één echtscheiding op haar conto had. De overheid van Tsjetsjenië heeft daar inmiddels drastische maatregelen voor bedacht. In dat land halen de terreuraanslagen al lang het wereldnieuws niet meer en vormt het grote aantal geradicaliseerde jongeren een serieus probleem. Ook daarbij spelen afwezige vaders een grote rol, aldus de regeringsleider Ramzan Kadyrov. Hij lanceerde een officiële campagne om gebroken huwelijken te repareren. Of dat een taak van de staat is, en vooral of het zó moet (een hertrouwde man moet desnoods zijn ex er maar als tweede echtgenote opnieuw bij nemen, vindt Kadyrov) is nogal twijfelachtig. Maar wel blijkt er een toenemende zorg over de afwezige vader uit. Het verzet tegen wat in de jaren 70 als ‘het patriarchaat’ onder verdenking kwam, heeft niet altijd even goed uitgepakt. Dat betekent niet dat we terug zouden moeten naar dat (vaak nogal mythologische) ‘patriarchaat’, als dat – zoals Kadyrov lijkt te denken - al zou kunnen. Het betekent wel dat de vermaledijde vaderfiguur dringend aan rehabilitatie toe is. Ter wille van hemzelf, maar vooral ter wille van zijn zoons – en dochters. Lees ook de column van Sylvain Ephimenco: Een bredere discussie graag over het Marokkaanse terrorismeprobleem. En de column van Abdelkader Benali: Jongens waren we - maar aardige jongens.

