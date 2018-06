De affaire-Ruf toont hoe belangrijk het is dat culturele instellingen ethisch handelen

Vermijdbaar, omdat Ruf in tegenstelling tot berichten in de media geen ongeoorloofde nevenfuncties had of kunstadviezen gaf. Het rapport leest dan ook als haar rehabilitatie. Noodlottig, omdat de raad van toezicht waarschijnlijk onder publicitaire druk te snel aanstuurde op ontslag van Ruf. De raad had haar ontslag niet meteen moeten aanvaarden, maar de tijd moeten nemen om de zaak in alle rust, los van emoties, te onderzoeken. Ruf valt wel te verwijten dat ze te nonchalant is geweest in het informeren van de raad van toezicht, onder andere over een bonus van 860.000 euro over advieswerk voor een kunstverzamelaar voordat ze directeur werd van het Stedelijk. Maar met de bonus zelf is, ondanks de misschien verbazingwekkende hoogte, niets mis.

Als men weet hoe in de geest van deze regels te werken, zijn dit soort ongelukken te voorkomen

Als gevolg van het onderzoek trekken drie leden van de raad van toezicht hun conclusies en stappen op. En zo verliest het Stedelijk Museum in korte tijd vrijwel de hele top van de organisatie. De gemeente Amsterdam die het museum juist op afstand had gezet, moet als subsidieverlener de touwtjes in handen nemen en zal in het vervolg de raad van toezicht weer gaan benoemen.

Door deze ongelukkige affaire is het Stedelijk Museum onnodig in een moeilijke positie gebracht. Het tijdperk-Ruf had het museum verder moeten brengen, in plaats daarvan is er sprake van stilstand. Er zal een goede directeur moeten komen om de schwung in het museum terug te brengen. Zal nog iemand durven, in de wetenschap dat je in dit museum onder het vergrootglas ligt?