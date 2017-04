De 'administratieve rompslomp' in het onderwijs heeft ook zijn nut

Administratieve rompslomp leidt tot hoge werkdruk bij basisschoolleraren, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of we nu in de zorg, het onderwijs of de sociale sector kijken: overal zucht men onder de regels, vinklijsten en formulieren die kostbare tijd wegnemen van het échte werk. Al die administratie vraagt om herbezinning op het nut ervan, juist samen met de medewerkers.

Hoe komt het toch dat zoveel mensen last hebben van die regels? Immers, de overheid heeft altijd al gevraagd om administraties van organisaties met een publieke functie omdat verantwoording moet worden afgelegd over hoe de belastingcenten zijn besteed. Wel is er iets veranderd. De afgelopen decennia waaide er een nieuwe wind bij de overheid. Onder het adagium ‘run government like a business’ leidde dit op veel plekken tot de introductie van resultaatgericht bestuur.

Er moest meer ruimte komen voor de manager, door niet meer voor te schrijven hoe de dingen gedaan moesten worden. In plaats daarvan moest de overheid zich richten op de uitkomsten. Met de technologische ontwikkelingen in de rug heeft dit geleid tot uitgebreide systemen van prestatiemetingen: scholen worden verantwoordelijk gehouden voor het percentage geslaagde leerlingen en verzorgingstehuizen hebben te maken met rankings waardoor ze publiekelijk worden weggezet als ‘onder de maat’.

Meer regels

Helaas blijkt dat het focussen op de uitkomsten in plaats van de procedure niet heeft geleid tot minder regels, maar juist meer. Immers, verslaglegging is nodig om prestaties te kunnen beoordelen. Dus moet worden geregistreerd wat de voortgang is van leerlingen, welke behandeling een patiënt heeft gekregen en wat de uitkomst ervan was.

De roep om de artsen, leraren en sociale werkers te ‘bevrijden’ van de administratieve rompslomp is echter te kort door de bocht. Een zekere vorm van verantwoording afleggen is wel zo democratisch. Als je op zoek bent naar een school voor je kind of een tandarts voor die pijnlijke kies wil je weten wat de kwaliteit is van de organisatie. Daarnaast horen we graag van de overheid of belastinggeld effectief is ingezet.

De nadruk ligt nu te veel op ver­ant­woor­ding, en te weinig op ervan leren

Ook kunnen we door de technologische vooruitgang steeds meer inzichten opdoen uit de administraties. Zo krijgen we beter inzicht in ziekteverloop door data over behandelingen en uitkomsten te onderzoeken, en kunnen we eerder zien welke studenten dreigen uit te vallen. Administratie kan dus wel degelijk nuttig zijn.

En daar zit de crux. Want registraties worden administratieve rompslomp als ze geen nut hebben voor diegenen die ermee moeten werken: de leraren en zorgprofessionals die hun tijd besteden aan het vinken, registreren en inkloppen van data. De nadruk ligt nu te veel op verantwoording, en te weinig op ervan leren. Er moet dus iets veranderen.