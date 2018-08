De acties van piloten zijn hard nodig

Een paar jaar verder ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit: een vliegmaatschappij als KLM heeft soms al moeite voldoende mensen in de cockpit te krijgen, een voorbode van de enorme hoeveelheden extra piloten die de komende decennia nodig zijn.

Want in de vechtmarkt die de luchtvaartsector geworden is, onderscheidt Ryanair zich bepaald niet op een positieve manier. De afgelopen jaren regende het berichten over de volle dienstroosters, onbezoldigde beschikbaarheidsdiensten, en ingewikkelde constructies waarmee Ryanair mensen als zzp’er inhuurt terwijl het feitelijk werknemers zijn. Dat zijn serieus te nemen klachten die niet alleen de piloten in hun portemonnee treffen maar ook gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de reizigers.

Misschien wel daarom is het cabinepersoneel van de Ierse prijsvechter Ryanair zelfverzekerd genoeg om het hun werkgever deze zomer flink moeilijk te maken. Gisteren kwamen hun acties tot een voorlopig hoogtepunt. Honderden vluchten in Europa gingen niet door, tienduizenden vakantiegangers werden getroffen. Allemaal totaal onnodig, volgens Ryanair. Maar de bonden – in Ierland, Zweden, België, Duitsland en Nederland – hebben gelijk: de acties zijn wel nodig. En er komen er nog meer.

Alle schroom afgeworpen

Juist die reizigers werden bij de staking gisteren getroffen, midden in vakantietijd. Dat is vervelend, maar willen piloten via een staking een krachtig signaal afgeven, dan zijn reizigers daar hoe dan ook de dupe van. Overigens blijkt ook steeds meer dat Ryanair zichzelf in de vingers snijdt: het aantal vliegtuigen dat op tijd landt, is aan het dalen, evenals de winst, terwijl de teller van geschrapte vluchten oploopt. Je zou toch denken dat de wal het schip op zeker moment keert – al blijven de goedkope tickets voorlopig lokken. Daarmee houden consumenten het systeem mede in stand.

Het goede nieuws is: nog niet zo lang geleden waren het anonieme klokkenluiders die vertelden waarom de tickets van hun werkgever Ryanair zo goedkoop zijn. Nu hebben ze alle schroom van zich af geworpen. In die zin zijn de grootschalige stakingen goed nieuws. Vraag is hoe lang Ryanair zijn schouders daarover nog durft op te halen. Op enig moment zal het bedrijf toch iets aan de arbeidsomstandigheden moeten doen en ja, daarmee stijgen de personeelskosten. Als dat leidt tot normalere prijzen voor een vliegreis, dan is ook dat goed nieuws.

