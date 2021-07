De aanslag op Peter R. de Vries is een aanslag op de rechtsstaat

De aanslag op Peter R. de Vries is meer dan schokkend: er is iemand neergeschoten die zich op zijn eigen strijdbare wijze decennialang heeft ingezet om recht te doen, om het goede te doen. Of De Vries de aanslag op zijn leven zal overleven, weten we nog niet. ‘Veel is nog onzeker’, liet zijn zoon gisteren via twitter weten. Maar de schok is groot: een laffe aanslag, op klaarlichte dag, in het centrum van de hoofdstad, op een van de bekendste journalisten van het land.

De Vries hield er rekening mee dat hem zoiets zou kunnen gebeuren, vertelde hij kort geleden nog in een interview. ‘Dat is part of the job’, zei hij er zelf over. Maar dat relativeert op geen enkele wijze de ernst van wat er nu is gebeurd. De golf van ontzetting die door het land rolde toen dinsdagavond bekend werd dat De Vries was neergeschoten, is volstrekt begrijpelijk.

Als journalist beet hij zich vast in onopgeloste misdrijven, in coldcasezaken, in verdwijningen, en in strafzaken waarin volgens hem onschuldigen waren veroordeeld. In zijn eigen tv-programma bleef hij die zaken jarenlang onder de aandacht brengen. De Puttense moordzaak, de dood van Nicky Verstappen, de verdwijning van Tanja Groen, de dood van Marianne Vaatstra, de Posbankmoord – de lijst kan nog veel langer. Sinds de aanslag kwamen nabestaanden uit enkele van die zaken aan het woord, en stuk voor stuk vertelden ze hoe belangrijk De Vries voor hen en hun zaak was geweest.

‘We zijn woedend en vastberaden’

De laatste jaren was De Vries een veelgevraagd gast aan de talkshowtafels. Ook daar liet hij niet na zich uit te spreken tegen wat in zijn ogen onrechtvaardig was.

We weten nog niet wat er dinsdagavond precies is gebeurd, wie er achter de aanslag zit. We weten nog niet of er een direct verband is met het journalistieke werk van De Vries. We weten nog niet of de aanslag te maken heeft met zijn rol als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. of met een van de vele andere zaken waar hij zich mee bezig heeft gehouden.

Wat we wél weten: deze aanslag is een aanslag op de rechtsstaat, zoals eerder de moord op advocaat Derk Wiersum dat ook was. Die rechtsstaat moet worden beschermd en keer op keer bevochten. Maar die rechtsstaat wordt tegelijkertijd getekend door onverzettelijkheid. De collectieve ontzetting over de aanslag op De Vries laat iets van die onverzettelijkheid zien: dit mogen we niet laten gebeuren. En die rechtsstatelijkheid klonk ook door in de woorden van burgemeester Femke Halsema. “We zijn woedend en vastberaden”, zei ze gisteren in de Amsterdamse gemeenteraad. Dat is – naast het meeleven met De Vries en zijn naasten – precies de houding die nu nodig is.