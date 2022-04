De aandacht voor wetgeving groeit in de Kamer, maar ziet de buitenwacht dat wel?

Journalist Gidi Pols deed wat eigenlijk iedereen een keer zou moeten doen: bij de gemeente opvragen met welke organisaties je persoonsgegevens zijn gedeeld. Het resultaat was onthutsend.

Pols schreef er vorige week over in Trouw: hij ontving een document van 27 pagina’s, gevuld met instanties die de afgelopen jaren inzage hebben gehad in zijn gegevens. Een ambtenaar in Leiden, een stad waar hij geen enkele band mee heeft, vroeg ook het BSN-nummer van een van zijn ouders op. Uit zijn dossier bleek dat Pols enige tijd stond geregistreerd bij de rooms-katholieke kerk. De journalist had geen idee. “De overheid heeft jarenlang meer over mij geweten dan ikzelf”, concludeerde hij.

Diezelfde dag sloeg de Autoriteit Persoonsgegevens alarm over de enorme datahonger van de overheid. De privacywaakhond constateerde dat bij één op de vijf wetsvoorstellen gegevens van burgers niet goed zijn beschermd. In sommige gevallen gaf de wet de overheid een vrijbrief om ongelimiteerd data te verzamelen.

De twee publicaties gaven mij een ongerust gevoel. Waar houdt de verzamel- en deeldrang op? Renske Leijten (SP) sprak me er op aan. Twee dagen voor de waarschuwing van de Autoriteit Persoonsgegevens stemde de Tweede Kamer namelijk in met twee wetsvoorstellen over overheid en dataverspreiding. Leijten had de journalistieke aandacht hiervoor gemist.

Kamerleden krijgen vaak het verwijt dat ze druk zijn met de waan van de dag en daardoor hun wetgevende taak verwaarlozen. Moties zijn belangrijk, een pakkende quote voor een microfoon ook. Hoe zichtbaarder een politicus is, hoe beter. Het Binnenhof als één grote tv-studio.

Een kleine, maar niet te onderschatten stap

Heel voorzichtig kantelt dat beeld. Sinds enkele weken vinden er op de woensdagen in de plenaire zaal alleen debatten plaats over wetgeving. Het is een kleine, maar niet te onderschatten stap. De roep om een nieuwe bestuurscultuur, hoe vaag en ongrijpbaar dat begrip ook is, slaat ook op het functioneren van de Kamer zelf.

De vraag is in hoeverre de groeiende aandacht voor wetgeving zal doorklinken in de media. De afgelopen weken was er veel belangstelling voor de partijleiders van PvdA en D66. De wetten waar Leijten op doelde, bleven in de schaduw.

Eén van die kabinetsvoorstellen regelt dat de adresgegevens in de Basisregistratie Personen met behulp van algoritmes kunnen worden gecontroleerd en zo nodig verbeterd. Dit moet gemeenten helpen om burgers zo goed mogelijk te bereiken. Daar zal niemand op tegen zijn.

Uiterst kritisch

Maar in het debat dat de Kamer voerde over dit voorstel, waren vooral Leijten en Denk-collega Stephan van Baarle uiterst kritisch. De wet gaat namelijk ook over het opsporen van fraude, gepleegd door mensen die zich expres op een verkeerd adres inschrijven. Die opsporing kan gepaard gaan met risicoprofielen, gegevens kunnen vervolgens gedeeld worden met anderen. De toeslagenaffaire heeft geleerd hoe gruwelijk zoiets uit de hand kan lopen.

Verantwoordelijk staatssecretaris Alexandra van Huffelen belooft allerlei waarborgen die een nieuwe ontsporing onmogelijk moeten maken. Toch stemden SP, Denk en Pieter Omtzigt, niet toevallig drie politieke krachten achter het ontrafelen van de toeslagenaffaire, tegen het wetsvoorstel.

Het had de krant best mogen halen.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.