De 6-januari commissie is klaar, en het repareren van de Amerikaanse democratie is al begonnen

Het was een beetje zielig voor de journalisten van de nieuwszenders die zo lang gewacht hadden op het eindrapport van de 6 januari-commissie. Toen het eenmaal kwam, konden ze een anticlimax niet vermijden. Want het kwam laat en onverwacht.

Het plan was om het dikke pak aan opgedoken informatie, verhoorverslagen en conclusies over de bestorming van het Capitool in 2021, 845 pagina’s dik, woensdag te publiceren. Maar woensdag werd donderdag, en rond negen uur die avond zei commissielid Adam Schiff zuchtend in een gesprek met nieuwszender MSNBC dat het wel vrijdag zou worden, vanwege problemen bij de rijksdrukker. En toen kwam het even voor tien uur opeens toch.

Daarmee was het ‘brekend nieuws’, waar ondertussen niemand nog inhoudelijk kennis van had kunnen nemen. Op MSNBC zei presentator Lawrence O’Donnell toen maar tegen zijn twee deskundige gasten: “Voel je vrij om erin te lezen, terwijl de ander praat.”

Een dag later was duidelijk wat het rapport nog te bieden had na de hoorzittingen, de maandag gepubliceerde samenvatting van getuigenverklaringen: concrete aanbevelingen om te voorkomen dat een presidentsverkiezing nog een keer wordt gevolgd door een breed georkestreerde poging de uitslag teniet te doen, uitlopend op geweld tegen de democratie zelf.

‘Trump is schuldig’

De politiek meest saillante, maar niet gemakkelijk uitvoerbare is: verbied Donald Trump ooit nog een openbare functie te bekleden. Dat kan grondwettelijk, omdat artikel 14 van de Grondwet die sanctie oplegt aan iedereen die zich schuldig maakt aan rebellie tegen de Verenigde Staten. Alleen moet dan wel worden vastgesteld dat Trump daar schuldig aan is. Voor de commissie is dat zonneklaar, maar er zal een uitspraak van een rechter aan te pas moeten komen, of van het Congres. In dat laatste geval komt het er niet van omdat de Republikeinen niet zullen meewerken. En of rechters, in laatste instantie natuurlijk het Hooggerechtshof, in deze politieke zaak het laatste woord mogen hebben, is nog maar de vraag.

Een aantal andere aanbevelingen komen neer op: doe beter je best.

Inlichtingendiensten moeten bijvoorbeeld de handen ineenslaan en extremistische groepen als de Proud Boys and Oath Keepers beter in de gaten houden. Het Congres zelf moet ‘meer agressief’ toezien op het functioneren van de eigen politiedienst van het Capitool.

Extra beveiliging

En de grondwettelijk voorgeschreven verenigde vergadering van het Congres waarin de uitslag van de presidentsverkiezingen wordt bezegeld, zoals die op 6 januari 2021, moet het etiket ‘Nationale gebeurtenis met speciale beveiliging’ krijgen. Dat is dezelfde status die ook internationale topconferenties hebben en bijvoorbeeld de inhuldiging van de president, met alle extra beveiliging die erbij hoort.

Dan zijn er maatregelen om te zorgen dat burgers en politici beter oppassen. Rechtbanken en organisaties van de advocatuur moeten juristen die zich bezighielden met het ondermijnen van de democratie niet langer erkennen als advocaat, zodat ze niet meer voor de rechter voor cliënten kunnen optreden. En het Congres moet strengere straffen zetten op het verstoren van officiële gebeurtenissen, waaronder dus de beruchte vergadering op 6 januari 2021. Hetzelfde geldt voor het hinderen of intimideren van de werknemers en vrijwilligers die het uitvoerende werk doen bij verkiezingen.

Maar de belangrijkste aanbevelingen zijn erop gericht te zorgen dat het Congres zelf zijn werk beter doet. Hoe groot het morele gezag van de commissie bijvoorbeeld ook was, het feitelijke gezag liet te wensen over. Een aantal belangrijke getuigen, waaronder Donald Trumps laatste stafchef Mark Meadows, en niet te vergeten Trump zelf, kwamen niet opdagen. Sommigen werden op verzoek van het Huis van Afgevaardigden door justitie vervolgd, anderen niet. Vervolging van onwillige getuigen moet voortaan gemakkelijker en sneller kunnen, vindt de commissie.

Wetswijzigingen zijn nodig

Maar al die maatregelen zouden niet nodig zijn als de regels rond presidentsverkiezingen Donald Trump en zijn trawanten niet het idee hadden gegeven dat een overdracht van de macht aan een regering-Biden te voorkomen was. Voor het veranderen van die regels zijn wetswijzigingen nodig.

Een van de doelwitten van de commissie is de Insurrection Act, die de president bevoegdheid geeft het leger in te zetten om de orde in het land te bewaren. De meest extremistische aanhangers van voormalig president Trump hoopten dat hij die zou inroepen. Hoe je kunt voorkomen dat een president die niet wil vertrekken een beroep doet op die wet, weet de commissie ook niet precies, maar in de komende Congres-periode kan daar maar beter goed naar gekeken worden.

En dan is er de procedure zelf waar het de bestormers van 6 januari 2021 om begonnen was: het tellen op die dag, door het Congres, van de stemmen in het kiescollege uit elke staat.

Aanhangers van Trump hadden verzonnen uitslagen ingezonden volgens welke hun kandidaat had gewonnen, om als alternatief te dienen voor de officiële tellingen. Een aantal senatoren en afgevaardigden maakten, zoals ze volgens de regels mochten doen, op grond daarvan bezwaar tegen de officiële uitslagen uit sommige staten.

Dat zorgde voor vertraging tijdens de zitting en had, als vice-president Mike Pence het spel had willen meespelen, zelfs voor dagen of weken uitstel kunnen zorgen van het aantreden van Joe Biden als president. Trump hoopte dat van uitstel afstel zou komen, bijvoorbeeld door ingrijpen van het Hooggerechtshof.

Om dat soort chicanes moeilijker te maken, moet de 135 jaar oude Electoral Count Act worden hervormd, schreef de commissie in het eindverslag. En op dat punt wordt ze op haar wenken bediend. Want in de Senaat werd daar al aan gewerkt door de Democraat Joe Manchin en de Republikein Sue Collins. Hun wetsvoorstel verwijdert onduidelijkheden uit die wet, maakt het een stuk moeilijker om bezwaren in te dienen tegen de uitslag in een staat doordat er een flink aantal congresleden achter moet staan, en maakt expliciet dat de vice-president alle door de staten ingeleverde stemmen moet meetellen en dus niet op eigen houtje mag beslissen welke ervan hij ongeldig vindt.

De wet werd, zoals zo vaak in de van koehandel vergeven Amerikaanse politiek, opgenomen in een enorme begrotingswet die deze week absoluut moest worden aangenomen, wilde het werk van de overheid niet grotendeels stil komen te liggen. Dat gebeurde in de Senaat donderdag en in het Huis van Afgevaardigden vrijdag. Daardoor wordt een complot zoals dat door de commissie in al zijn details is uitgestald bij volgende presidentsverkiezingen een stuk moeilijker.

En wat heel opvallend is, merkte columnist Greg Sargent in de Washington Post op: aan die verbetering hebben vele Republikeinen meegewerkt, en van de Trump-aanhangers in het Congres kwamen er geen luide protesten tegen.

Volhouden dat zijn verkiezingsoverwinning Trump ontstolen werd, is voor die laatste groep misschien een politieke noodzaak, maar volhouden dat een verkiezing moet kunnen worden gestolen op de Trump-manier is dat niet – en dan hoeft het kennelijk ook niet. Politieke moed kun je dat niet noemen, een democratisch lichtpuntje is het wel.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column.