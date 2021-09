Dat paaltje op het fietspad, die rommelige kruising: waar zijn gevaarlijke plekken voor fietsers?

Fietsongelukken komen ook door gevaarlijke plekken. Lezers kunnen die melden.

Dat was even schrikken, het artikel over het ware aantal fietsongelukken in Nederland (Verdieping, 10 september). Dat zijn er dus veel meer dan volgens de officiële landelijke registratie, die gebaseerd is op gegevens van de politie. Die spreekt van 14.000 gewonden met zwaar letsel, in 2019. Afgaande op meldingen van de spoedeisende hulp en ambulancediensten gaat het om maar liefst 50.000 ernstig gewonden in dat jaar en om in totaal 80.000 gewonde fietsers. Even rekenen: dat zijn bijna 137 ernstige fietsgewonden per dag.

Op bepaalde kruisingen en in bepaalde straten zijn er veel meer ongelukken dan gemiddeld. Het woord ‘bepaalde’ is in deze zin bewust gekozen, in beide betekenissen. Berucht zijn de paaltjes midden op het fietspad. Als het druk of donker is, zie je ze niet. Grote kans om of er tegenaan te rijden, of om op het laatste nippertje een zwieper aan het stuur te geven en alsnog te vallen of tegen iemand aan te botsen. Ongelukken komen ook door rommelige kruisingen, door gaten in de weg of door water dat in de winter op de weg blijft liggen zodat er gladheid ontstaat. Stoepranden met scherpe hoeken, ook verraderlijk.

Fietsers doen zelf ook domme dingen. Zomaar linksaf slaan zonder te kijken of iets aan te geven. Plotseling remmen. Op leeftijd op een fiets met stang blijven rijden terwijl dat been niet meer zo makkelijk over het zadel gezwaaid kan worden. De voorbeelden zijn duidelijk. Ook fietsers moeten alert zijn en rekening houden met de rest (en met zichzelf). De fietser die zich koning waant op het fietspad, is een gevaar op de weg. Wat dat betreft is er geen enkel verschil met een automobilist.

Steeds meer meer grijs- en witgelokte wielrijders, veelal elektrisch aangedreven

Lezers van Trouw zijn fietsers. Ongetwijfeld heeft u de voorbeelden herkend. De paaltjes, de stoepranden, de drukte op het smalle fietspad. De scholieren die al fietsend op hun mobiel kijken. En steeds meer meer grijs- en witgelokte wielrijders, veelal elektrisch aangedreven.

Op een eerdere vraag van mij aan u, of e-bikers verplicht een fietshelm zouden moeten dragen, kwam in mei vorig jaar een enorme stroom antwoorden. Daarbij waren ook voorbeelden van ongelukken, deels door eigen toedoen. U merkt, ik gebruik het woord ‘schuld’ niet.

Nu ben ik benieuwd wat u gezien heeft tijdens het fietsen, aan paaltjes, kruispunten of andere riskante objecten of locaties waar zomaar een ongeluk kan gebeuren. En waar met een ingreep iets aan de veiligheid gedaan kan worden. Of misschien bent u zelf een keer van de fiets gevallen door zo’n paaltje. Of door een botsing met een andere fietser op een druk fietspad. Of bent u gevallen bij het afstappen of het opstappen. Dat schijnt ook vaak te gebeuren. Laat het ons weten, liefst met een foto erbij van de plek.

Wat is volgens u een gevaarlijke plek voor fietsers?