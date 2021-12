Deze zomer werd gesproken over 1,8 miljoen mensen die in Nederland nog geen immuniteit hadden opgebouwd. Ook al worden drastische maatregelen ingevoerd zoals vaccinatieplicht, 2G, strenge lockdowns, zul je toch altijd een relatief omvangrijke groep overhouden binnen de oorspronkelijke ongevaccineerden, die de weg naar de prik zal afwijzen. Dit om verschillende redenen want die groep is zeer divers evenals haar motieven om niet naar de priklocaties te hollen. Hoe ga je dan met deze laatste der ‘Prikmohikanen’ om?

Mijn indruk is dat in dit land dat zich traditioneel sterk maakt, soms op een radicale manier, om zijn minderheden te beschermen, de polarisatie en onverdraagzaamheid sneller aan het groeien zijn dan bij de buurlanden. Ik bedoel dat binnen de groep van gevaccineerde Nederlanders de tolerantie voor de ongevaccineerde broeders en zusters met de dag afneemt. Soms gaat dit met opvallend verbaal geweld gepaard. Wat me hoogst verbaast is dat sommige collega’s, die doorgaans niet tot het autoritaire gilde der knoethanteerders behoren, hun columns of tweets nu wel als een zweep voor ongevaccineerd vlees gebruiken.

Ik geef geen namen prijs van auteurs maar wel een soort potpourri van hun wilde slagen.

‘Het is een kleine groep ongevaccineerden die ons in deze crisis heeft gebracht. Ze moeten de consequenties hiervan aanvaarden. Als je geen vaccin wilt blijf dan maar thuis. Je hoeft je niet te laten prikken, maar verwacht niet dat je mee kunt doen aan iets wat je tegelijkertijd saboteert: een samen-leving. Deze minderheid verpest het leven van de meerderheid. Laat al die ongevaccineerden samenkomen en elkaar besmetten tijdens eigen evenementen. Ze houden de gevaccineerde meerderheid nu al bijna een jaar in gijzeling. Het is voortaan wel gewoon achter aansluiten: geplande operaties dienen voorrang op covidbehandeling voor ongevaccineerden te krijgen.’

Dat ongevaccineerden ‘ons in deze crisis hebben gebracht’ is kul. Dat is de wereldpandemie. En die zogenaamde gijzeling is primair op het conto van een deficiënte zorg te schrijven die door de liberale politiek is gecreëerd. Laat ik maar een eigen bescheiden bijdrage tot de-escalatie wagen. Al vele maanden functioneer ik uitsluitend dankzij pijnstillers. Normaal en pijnvrij lopen is niets meer dan een herinnering. Mijn operatie was voor volgende week gepland. Gisteren hoorde ik dat er geen ic-bed vrij is voor het ontwaken na de narcose. De kans is groot dat de operatie op het laatste moment wordt geannuleerd. En dan kijken van dag tot dag of week tot week. Wiens schuld is dit? Niet van ongevaccineerden maar van de meer dan duizend ic-plaatsen die Nederland de laatste tien jaar door beleid is kwijtgeraakt.

Aanvulling: in mijn dinsdag-column lijkt het alsof Frankrijk 80 straaljagers aan Saudi-Arabië heeft verkocht. Dit land was vorig jaar met 703 miljoen euro wel de grootste afnemer van Franse wapens. Maar die 80 straaljagers gingen naar de Verenigde Arabische Emiraten.

