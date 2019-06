Dat Murat Memis vastzit, vraagt om een boycot van Turkse zon en zee

Na een paar dagen werd ik vrijgelaten, maar mijn paspoort werd ingenomen en, in afwachting van mijn proces, mag ik al anderhalve maand Frankrijk niet verlaten en naar Nederland terugkeren waar mijn vrouw, dochters en kleinkinderen in angst verkeren over mijn lot.

Je kunt om deze fictie naar hartelust lachen of je schouders ophalen. Maar als je mijn naam door die van Murat Memis vervangt en Frankrijk door Turkije, dan muteert de fictie in een weerzinwekkende werkelijkheid.

Die werkelijkheid is des te erger omdat Murat Memis de Nederlandse nationaliteit bezit en een Nederlandse volksvertegenwoordiger is (SP-fractievoorzitter in Eindhoven). Bovendien is Frankrijk een democratie terwijl Turkije langzaam maar zeker zich tot een onwelriekende en corrupte dictatuur omvormt met aan het hoofd de islamnationalistische tiran Recep Tayyip Erdoğan. Je hoeft godzijdank niet naar het land van het verdorven AKP-regime af te reizen om je daarvan te overtuigen.

Amnesty International

Een blik op het laatste rapport van Amnesty International 2017-2018 is voldoende. Aan het eind van het jaar zaten 50.000 mensen in voorlopige hechtenis die van lidmaatschap van een terroristische organisatie zijn beschuldigd. Een derde van de rechters en procureurs is of gearresteerd of ontslagen. Er zaten meer dan honderd journalisten opgesloten in de Turkse cellen. Talrijke kranten, radio- en tv-stations zijn gesloten en verboden. Een lot dat ook de online-encyclopedie Wikipedia trof. Meer dan honderdduizend ambtenaren hebben baan en brood verloren.

Dat een Nederlandse volks­ver­te­gen­woor­di­ger in het open­lucht­ge­vang Turkije vastzit, is reden voor een harde tegenactie.

Dat een Nederlandse volksvertegenwoordiger in het openluchtgevang Turkije vastzit, waar verkiezingen (Istanbul!) alleen geldig zijn wanneer ze Erdoğan goed gezind zijn, is reden voor een harde tegenactie. Het dictatoriale operetteregime uit Ankara had eerder de Nederlandse columniste Ebru Umar aan hetzelfde lot onderworpen.

Je zou hopen dat Nederland eindelijk wat ruggegraat zou tonen en dat de Turkse ambassadeur met vaart naar Ankara zou worden teruggestuurd. Maar Nederland is het land waar een partij als De Erdogan Nationale Kornuiten (Denk) van Kuzu en Öztürk niets in de weg wordt gelegd als ze keer op keer Kamerleden van Turkse komaf criminaliseren wegens ‘onturks’ gedrag.