Dat jongerenparlement moet er echt komen: wij hebben een beter plan dan Ollongren

Niets meer werd er vernomen van een jongerenparlement, nadat het voorstel van minister Ollongren hiervoor werd afgeschoten door jongerenorganisaties. Maar Ruben Bals (17) en Wouter Priem (15) hebben een beter plan, vinden ze zelf.

In Den Haag zal er, als we de partijleiders mogen geloven, een flinke frisse wind gaan waaien. Deze frisse wind brengt allerlei plannen met zich mee die het vertrouwen tussen de burger en de overheid moeten herstellen. Ook zijn er partijen die de democratie radicaal willen vernieuwen.

Onder deze radicale vernieuwingen ontbreekt het idee van een jongerenparlement. In juni 2019 schreef minister Ollongren (binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) in de kabinetsreactie op het rapport van commissie Remkes: ‘Jongeren worden door de staatscommissie genoemd als voorbeeld van een specifieke groep die te weinig gehoor vindt in de representatieve democratie. BZK werkt daarom – zoals vermeld – aan het opzetten van een jongerenparlement. Doel is de betrokkenheid van jongeren voor en bij de nationale politiek te vergroten en ervaringen op te doen met een dergelijk instrument. De komende tijd worden de ideeën hieromtrent verder uitgewerkt.’

Ondemocratisch

De minister kwam met een plan voor een jongerenparlement dat door alle politieke jongerenorganisaties werd afgeschoten, omdat het te ondemocratisch was. Dus tijd voor een nieuw plan. De minister stelde destijds voor leden van het jongerenparlement niet te laten kiezen, maar ze op basis van een motivatiebrief toe te laten. Ons voorstel is om de leden van het jongerenparlement wel verkozen te laten worden, door jongeren zelf. Een adviserende functie is te weinig, geef het jongerenparlement het recht om het beleid te sturen via moties en geef de leden het vragenrecht.

De taak van een lid zal ook maatschappelijke taken inhouden, zoals het bij de politiek betrekken van jongeren die niet of nauwelijks betrokken zijn. Natuurlijk zullen de leden van het jongerenparlement ook juist in gesprek gaan met mensen die zich actief inzetten voor jongeren, of voor jongerenparticipatie. Dit zullen ze doen in commissies, waardoor het jongerenparlement ook echt tanden zal krijgen.

Wassen neus

De leden van het jongerenparlement zijn tussen de 14 en 27 jaar oud. Zij zullen verkozen worden door jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie. Dit alles moet voorkomen dat het jongerenparlement een wassen neus wordt, het moet een orgaan worden dat het beleid concreet gaat sturen. Een orgaan dat de impact van beleid op jongeren ook concreet zal gaan bevragen.

Een belangrijk punt is wel dat de huidige organisaties die zich nu voor jongeren inzetten, betrokken blijven worden en ook juist die adviserende rol die ze nu hebben blijven oppakken.

Wij hopen dat er gekozen wordt voor echte oplossingen en roepen daarom de politiek op echt werk te maken van een jongerenparlement. Wij hebben een uitgewerkt plan liggen en hopen dat iedereen dit plan van een jongerenparlement steunt.

