Dat jij hier geboren bent en zij niet is toeval

Stel dat we het volgende experiment zouden kunnen doen. Je weet dat je binnenkort geboren zult worden, maar nadere details ontbreken. Je weet niet waar je wordt geboren, in welke omstandigheden, uit welke ouders, in welk land, in rijkdom of armoede, begiftigd met veel of weinig talenten, gezond of niet-gezond. Zoals het in feite ook is: niemand kan beïnvloeden hoe hij of zij ter wereld komt.

Wat voor wereld zou je jezelf toewensen als je daar – onwetend over je eigen particuliere lot – iets over te zeggen had? Zou het niet een wereld zijn met de grootst mogelijke rechtvaardigheid? Een wereld waarin de kans op een goed leven eerlijk verdeeld is, al was het maar omdat je er niet op kunt gokken dat jij in Monaco wordt geboren en niet in Mozambique?

Inderdaad, mochten we de samenleving inrichten als nog-niet-geborenen, dan zou rechtvaardigheid de beste optie zijn – ingewijden herkennen hierin de theorie van politiek-filosoof John Rawls en diens ‘sluier van onwetendheid’. Het probleem is dat niemand de kans krijgt de wereld van nul af aan opnieuw vorm te geven. Voordat je het woord rechtvaardigheid hebt leren spellen, blijkt de weg daarnaartoe al vol te liggen met hindernissen, en een van de grootste is het verschijnsel paspoort.

Ik heb eens in een vliegtuig gezeten van Frankrijk naar Ivoorkust, met vlak achter mij een vrouw die het land werd uitgezet. Vastgeketend aan twee marechaussees, verzette ze zich op alle mogelijke manieren: ze bonkte met haar voeten, sloeg haar hoofd heen en weer, huilde, schreeuwde, riep om hulp, bad om redding. Dat alles urenlang. Nooit begreep ik beter wat de waarde van mijn paspoort was. Er hing een geladen stilte in dat vliegtuig, en misschien was dat niet alleen uit ongemak, maar ook uit schaamte. Misschien.

Wat hij of zij heeft ontvlucht, was niet langer leefbaar

Wie aanspoelt in Ter Apel, symbool van de verslonzing van het Nederlandse overheidsbeleid, vraagt om deel te mogen zijn van ons onvolkomen systeem. Wat hij of zij heeft ontvlucht of verlaten, was niet langer leefbaar, vaak letterlijk. Zouden we moeten willen – gesluierd in onwetendheid – dat we de wereld konden zien als één geheel, waarin nationaliteit geen rol speelt? Zodat we aan onze grens niet hoeven te schiften tussen welkom en onwelkom? Dat zou utopisch zijn, en daarom is het geen begaanbare weg: in de naam van de utopie zijn al genoeg rampen aangericht.

Maar wellicht kunnen we proberen niet nog meer onrechtvaardigheid toe te voegen aan deze wereld. Dat doen we al heel lang wel, de premier schaamt zich er zelfs voor, en ik schaam me weer voor hem, ook nu in de nieuwe plannen de gezinshereniging van erkende vluchtelingen wordt bemoeilijkt. Daarnaast valt waar te nemen dat politici en boze burgers de aanwezigheid van ‘veiligelanders’ aangrijpen om alle asielzoekers als gevaarlijke figuren af te schilderen. Ja, er zitten rotzakken in deze categorie, veelal uit wanhoop: in Nederland mogen ze niet blijven, hun eigen land wil hen niet terug. Geen enkele reden om de overige 96 procent van de asielzoekers met eieren te bekogelen, zoals in Ter Apel gebeurde. Dat jij hier geboren bent en zij niet is toeval.