Dat je op je twaalfde een rassenoorlog wilt ontketenen had ik niet kunnen verzinnen

Twaalf jaar, ha die onschuldige kindertijd! Hoewel zowel mijn ouders als mijn omgeving vonden dat ik nogal rijp was voor mijn leeftijd. Ik verruilde toen de lagere school voor het voortgezet onderwijs en mocht voor het eerst naar een vakantiekamp in de Alpen. Ik was dol op de tv-serie The Untouchables met politiechef Eliot Ness in de hoofdrol en volgde enthousiast de Olympische Spelen in Mexico waar Bob Beamon met 8,90 meter het wereldrecord verspringen zou verbreken.

Nu wil ik best geloven dat je als 12-jarige anno nu nog een stukje rijper kunt zijn. Maar dat je op die leeftijd een gevaar vormt voor de nationale veiligheid had ik niet kunnen verzinnen. En ook niet dat je een rassenoorlog wilt ontketenen, chaos in de samenleving wilt creëren waardoor de pluriforme democratie door een witte nationaalsocialistische ‘etnostaat’ wordt vervangen. Het was dus goed schrikken, dinsdagmiddag, toen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) met het bericht kwam: een paar honderd kinderen en tieners van 12 tot 20 jaar vormen een rechts-extremistische vijfde colonne in Nederland. Ze zouden best ooit een aanslag kunnen plegen en, met een beetje visie, kun je dus stellen dat ze op een dag Rutte IV, V, of VI omver zullen willen werpen.

Een land voor alleen maar witte mensen

Om acht uur die dinsdagavond muteerde mijn schrik in paniek: het NOS Journaal schreeuwde zich naar een opening van horror. We zagen direct beelden van de Noorse neonazi Anders Breivik (toen 32 jaar) die in 2011 77 mensen vermoordde en ook van de aanslagen op twee moskeeën in 2019 in Christchurch (Nieuw-Zeeland) waar de fascist Brenton Tarrant (toen 28) 51 mensen doodde (en niet 55, zoals Het Journaal beweerde). Commentaar van de nieuwslezer: ‘Tieners zijn het, ze zijn jong maar vormen toch een serieuze nieuwe dreiging voor de veiligheid (...) ze verheerlijken geweld en streven naar een land voor alleen maar witte mensen’.

In alle staten snelde ik naar het rapport van de NCTV over de rechtsextremistische snotneuzen. Wat ik las was uiterst summier, geen concrete aantallen, geen tastbare voorbeelden, geen neonazi-organisaties, geen arrestaties maar alleen een laaghangende mist in de internetkrochten van het ‘accelerationisme’ (versnelling van de instorting) waar de jeugd van tegenwoordig soms hangt. Gek genoeg liet de volgende dag de serieuze pers het sensationele NCTV-bericht links liggen. Niets in de Volkskrant, een paar zinnen op pagina 11 in de NRC en pas op pagina 8 een stuk in Trouw. Alleen De Telegraaf alarmeerde zijn lezers breed op de voorpagina.

Nog gekker: op diezelfde dinsdag schreef minister Grapperhaus een brief over de steken die de NCTV had laten vallen in de zogenaamde undercoveroperatie bij moskeeën. De dienst die deze zaak financierde had gemeenten moeten waarschuwen dat de operatie in strijd kon zijn met ‘de democratische beginselen van onze rechtsstaat’. Deze schuldbekentenis werd op die dag door het sensationele tienerrechtsextremisme weggedrukt. In het NOS Journaal was in ieder geval hierover niets te horen of te zien.

