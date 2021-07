Dat Japan de Spelen laat doorgaan is een cadeautje aan de wereld

Een groots spektakel zal de officiële opening van de Olympische Spelen in Tokio vanavond niet zijn. Over de Spelen ligt al ruim een jaar een dikke deken: die van de covidpandemie en de wereldwijde besmettingen.

De voorbije twintig jaar raakte de wereld gewend aan steeds grotere openingsceremonies, met honderden mensen die spectaculaire choreografische shows lieten zien. Dat kan allemaal niet dit jaar in Japan. Al zal Tokio bij de opening zeker zorgen voor een technologisch hoogstaande verrassingsshow.

Het stadion zit met weinig publiek, omdat buitenlandse toeschouwers niet zijn toegestaan. Eerder verwachtte Japan nog tijdens de Spelen 35 miljoen buitenlandse toeschouwers te verwelkomen. Maar de risico’s op besmetting zijn daarvoor zijn te groot. En Japan moest ook rekening houden met de toenemende weerstand onder de bevolking tegen de Spelen.

Er is daarom een streng regime ingesteld. Bij iedereen in het olympisch dorp wordt meerdere malen per dag gecontroleerd of ze een covidbesmetting onder de leden hebben. Sporters mogen ook alleen in het olympisch dorp verblijven. Slechts een kleine delegatie van de uitkomende sportlanden zal vanavond met vlaggen door het stadion lopen. Om er toch een feestelijk tintje aan te geven is wel de Japanse keizer Naruhito bij de openingsceremonie aanwezig. Uit respect voor zowel de olympische sporters als voor de immense inspanningen die het Internationaal Olympisch Comité zich heeft getroost om dit grootse evenement te kunnen laten doorgaan.

Dat Japan de Spelen ondanks alles laat doorgaan, is dan ook een cadeautje aan de wereld. En voor de sporters helemaal. Hun motivatie is als vanouds groot. Dat blijkt al uit de enorme teleurstelling van de sporters die na een positieve test alweer naar huis moeten. Het virus is grillig, maar te hopen valt dat dit slechts een enkele sporter overkomt.

De tienduizend sporters komen naar de Spelen met de droom zelf zo’n medaille binnen te slepen. Dat past bij de Olympische idealen. Het gaat om kracht en snelheid van het menselijk lichaam, én om de sportieve competitie en verbroedering tussen landen en volken. De sporters zullen onderling hun krachten meten. Het andere ideaal, competitie en verbroedering tussen landen en volken, zal deze keer vooral via de sporters zelf moeten plaatsvinden.

De kijkers thuis kunnen de komende weken gewoon van het toernooi genieten. Het zijn zonder twijfel nu al historische Olympische Spelen vanwege de wereldwijde pandemie. Maar dat hoeft niemand ervan te weerhouden de sporters aan te moedigen en van hun prestaties te genieten.